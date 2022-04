Salzvorräte reichten noch aus

Die Schafe in der Bauerschaft Schirl verzogen sich in den Bereich der Wiese am Waldrand. Dort bedeckte der Schnee den Boden noch nicht so sehr, wie im übrigen Teil. Da die Tiere jedoch noch nicht geschoren sind, musste bei dem plötzlichen Wintereinbruch zumindest auf dieser Wiese keiner frieren.

„April, April, der macht, was er will“ oder doch ein Aprilscherz? Dass auch Ostbevern nach viel Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen in den vergangenen Wochen noch einmal unter einer weißen Decke verschwindet, hat wohl kaum jemand glauben wollen. Doch der in der Nacht zu Freitag einsetzende Schneefall hielt sich auch am Tage noch hartnäckig. Immer wieder fielen die weißen Flocken vom Himmel. Mal mehr, mal weniger stark. Und auch wenn Frau Holle es dieses Mal nicht ganz so stark schneien ließ, wie noch vor einem Jahr im Februar, so hatte die Mannschaft des Bauhofes doch einiges zu tun, um die Straßen sicher zu machen. Zwei Mitarbeiter seien mit den Streuwagen unterwegs gewesen, heißt es vom Bauhof.

Bisher ist die Wintersaison aufgrund des milden Wetters sehr ruhig verlaufen, und es gab nur wenige Einsätze für das Team.

Wintereinbruch im Frühling Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf Schnee in Ostbevern Foto: Daniela Allendorf

Auf das Aufstocken der Salzvorräte konnte die Gemeinde in dieser Saison überdies verzichten. Rund 15 Tonnen seien aus dem vergangenen Winter noch übrig gewesen, teilt die Gemeinde mit. Noch lagern die Salzvorräte in Säcken am Bauhof. Doch das wird in der kommenden Saison anders mit dem Bau der neuen Remise und der Silos, in denen das Streugut künftig gelagert wird.

Festgelegte Rufbereitschaft

Damit im Bedarfsfall schnell reagiert werden kann, gibt es für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter einen festgelegten Rufbereitschafts- und Winterdienstplan. Je nach Witterung fährt ein Mitarbeiter nachts gegen 2 Uhr raus und überprüft den Zustand der Straßen. Bei Bedarf informiert er die Kollegen, so dass der Winterdienst in den frühen Morgenstunden starten kann. Spätestens erfolgt dieser Einsatz um 4.30 Uhr, damit zum Start des Berufsverkehrs und der Schulen wichtige Verbindungen frei sind.

Hauseigentümer sind in der Pflicht

Doch nicht nur für den Winterdienst der Gemeinde bedeuten Schnee und Eis Arbeit. Auch Hauseigentümer sind in der Pflicht. Bei Schneefall und Glätte sind die Gehwege mit abstumpfenden Mitteln in einer Breite von einem Meter schnee- und eisfrei zu halten. In verkehrsberuhigten Bereichen sowie auf Straßen, die über keinen Gehweg verfügen, ist beim Winterdienst von den Anliegern ein Streifen von 1,50 Meter Breite zu räumen und zu streuen. Die Räum- und Streupflicht besteht werktags zwischen 7 und 20 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr – auch jetzt noch, wenn eigentlich schon Frühling ist.