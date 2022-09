Sänger vermitteln musikalische Zuversicht

Lebhaft, besinnlich, fröhlich und mahnend zugleich: Das Konzert der Starlights & Band am Freitagabend war reich an Stimmungen. Dafür konnten die vielen Besucher in der Ambrosius-Kirche nicht nur den Chorsängerinnen unter der Leitung von Henny Harmann danken, sondern auch der instrumentalen Begleitung und den jüngsten Stimmen. Mit den „Großen“ zusammen traten nämlich die „Schubidu“-Kinder aus dem St. Josef-Kindergarten sowie der Klasse 2b der Ambrosius-Grundschule ebenfalls vor das Publikum.

Wer aufgrund vieler niederschlagender Nachrichten aus der Welt mit negativen Gedanken die Kirche betreten haben sollte, wird diese nach rund anderthalb Stunden wohl mit deutlich positiverem Gefühl verlassen haben. Denn das Credo „Zukunft braucht Zuversicht“ wurde mit Liedern, Melodien und Wortbeiträgen vor dem Altar mit Leben gefüllt und an die Zuhörer weiter gegeben.

Mach einen besseren Platz, mach die Welt zu einem besseren Ort, für dich und mich und die gesamte Menschheit. So – übersetzt – einige Zeilen aus Michael Jackson´s „Heal the world“, das die Starlights, die übrigens in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiern können, unter vielen anderen Stücken zu Gehör brachten.

Thema Nachhaltigkeit

Begleitet wurden sie von Dominik Walcher (Schlagzeug), Björn Fließ (Bass), Lena Haverkamp (Querflöte) und Matthias Bals (Piano).

In einem Tanz übergaben einige Sängerinnen eine große Weltkugel an die Kinder, um das Gesungene zu symbolisieren. Schon vorab hatten sich die Kleinen im Kindergarten sowie in der Schule mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, was sie in Filmbeiträgen festhielten und dem Publikum präsentierten. Einen Impuls zum Thema gab Angelika Grothuesheitkamp mit einigen Worten.

Als Optimist muss man nicht geboren sein, man kann noch einer werden. Wie das geht, dafür gab Dominik Walcher Tipps. Rituale mit rein positiven Nachrichten schaffen, wertvolle Momente erleben oder auch die Gemeinschaft zu feiern, seien Möglichkeiten, meinte dieser.

Zum Ende des Konzerts dankte Pfarrer Marco Klein der Chorgemeinschaft für die stete gesangliche Begleitung vieler kirchlicher Veranstaltungen und betonte das mit Rosen für die Sängerinnen.

Die wertvollen Momente des Konzerts durften die Besucher mit nach Hause nehmen, um mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft zu schauen.