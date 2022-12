Sauberes Wasser rettet Leben

Im Nordwesten Ruandas an der Grenze zum Kongo stehen die Menschen an einer Wasserquelle an. Erkrankungen durch wasserbrütige Erreger und unsauberes Trinkwasser sind die zweithäufigste Todesursache für Kinder in vielen Ländern des globalen Südens. Umso glücklicher sind die Menschen, die über die Regenwasserzisternen sauberes Trinkwasser bekommen.

Laut UN-Bericht haben etwa 771 Millionen Menschen weltweit keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Schätzungen zufolge werden in gut 15 Jahren fast 600 Millionen Kinder in Gegenden ohne ausreichenden Zugang zu Wasser leben. Betroffen sind vor allem Menschen in den ärmeren Regionen der Welt – und dort vor allem in den ländlichen Gebieten. Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts, Alters, sozioökonomischen Status, ethnischen oder religiösen Identität ohnehin benachteiligt oder diskriminiert werden, haben noch seltener Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen als andere. Bei einer dieser besonders betroffenen Gruppe handelt es sich um die Bevölkerungsgruppe der Indigenen in Ruanda.