Schäden frühzeitig erkennen

Damit es unter der Erde auch reibungslos läuft, hat der Abwasserbetrieb TEO die gesetzliche Aufgabe, das gesamte öffentliche Kanalnetz – darunter fallen Hauptkanal, Schächte und Grundstücksanschlussleitungen – in einem Turnus von 15 Jahren mittels einer speziellen Kameratechnik auf seinen Zustand zu untersuchen. So sollen Schäden an den Rohrleitungen, die zu Wasserrohrbrüchen führen könnten oder Überschwemmungen durch verstopfte Leitungen hervorrufen – beispielsweise durch das Einwachsen von Wurzeln –, rechtzeitig erkannt und entsprechend verhindert werden.