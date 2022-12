Schalke-Fanclub beschenkt „Whir“

Dank der knapp 200 Mitglieder, die dem Schalke-Fanclub „Königsblaue Biberknappen“ angehören, konnte die örtliche Vereinigung nun zwei satte Spenden vergeben. Denn die Mitgliedsbeiträge eines Jahres flossen nicht wie üblich in die Vereinskasse, sondern in ein besonderes Geldsäckel. Und zwar für die Bröcker Mukisa-Foundation und den Wi(h)r-Verein.

„Wir haben in der Corona-Zeit nicht viel für unsere Fans machen können“, begründete Bernhard Feikus, warum man auf die Gelder nicht angewiesen war und daher an soziale Zwecke weitergeben konnte. Das wurde auf der letzten Versammlung der Biberknappen beschlossen. Denn: „Unser Leitspruch ist, dass wir für Toleranz und Fair Play sind, die Integration fördern und gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind“, so der Vorsitzende weiter.

Die Spendenaktion „passt einfach zu uns“, meinte Feikus. Dem Leitspruch getreu habe man handeln wollen. Eine Geldübergabe in Höhe von 500 Euro an die Mukisa-Foundation, die damit ihre Projekte weiter ausbauen möchte, ist bereits erfolgt. Im Rahmen des Winterzaubers konnte Christian Kötter vom Wi(h)r-Verein eine Summe von genau 1404 Euro entgegen nehmen. „Ich bin überrascht über eine so hohe Summe“, freute dieser sich. „Mit der werden wir viel Gutes tun können.“

Ideen haben er und einige seiner Mitstreiter schon, so wird aktuell etwa an der Veranstaltung eines Kinderkarnevals gedacht, bei dem das Kennenlernen und die Begegnung im Vordergrund stehen sollen. Auch ein Sommerfest wird wieder geplant. So sind die Gelder − in der Endsumme von 1904 Euro kommt man auf das Gründungsjahr des Schalke-04-Fußballvereins − gut angelegt, wie Bernhard Feikus sagte.