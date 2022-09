Schlaflos stundenlang durch die Nacht

Schlaflos durch die Nacht – oder zumindest fast, wanderten vier Gruppen von Messdienern durch die Bauerschaften Grevens. „Nachtaktiv“ nennen die Messdiener diese Aktion, die am Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag stattfand.

Bereits um 20 Uhr am Freitag waren die knapp 20 teilnehmenden Kinder im Ostbeverner Pfarrheim eingetroffen, um den Abend mit Kennenlern- und Gruppenspielen zu beginnen. Für Schlaf blieb in dieser Nacht nur wenig Zeit. Denn nach einem kurzen Nickerchen wurden Leiter und Kids um 2 Uhr wieder geweckt, als das eigentliche Programm der Nacht begann. In Fünfergruppen wurden die Kinder mit jeweils zwei Betreuern an einem ihnen unbekannten Startpunkt abgesetzt. Im Gegensatz zu den Vorjahren hatten die Organisatoren diesmal nicht die Ostbeverner Bauerschaften für die Aktion ausgewählt, sondern die Außengebiete Grevens. Von dort bahnten sich die Gruppen, nur mit einer Karte ausgerüstet den Weg zu zwei Stationen und am Ende zum Pfarrheim in Brock.

Die Motivation war groß, lockten doch an den Stationen Getränke und Kuchen sowie im Pfarrheim schließlich das gemeinsame Frühstück. Mit diesem Ansporn meisterten die meisten Gruppen die 13 Kilometer zu Fuß und kamen schließlich erschöpft aber zufrieden an ihrem Ziel an.