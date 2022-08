Schluss ganz im Sinne der Musik

Beim letzten Sommersandkasten am Donnerstag unterhielt Jeanine Steltenkötter die Besucher.

Mit Kistenrutsche, Hüpfburg, Musik und nicht zuletzt den Cocktails aus der Roten Box ging die diesjährige Sommersandkastenaktion zu Ende. An den sieben Nachmittagen und Abenden der Donnerstage wurde der Kirchplatz zum Hauptanziehungspunkt in den Ferien. Und auch das zusätzliche, wechselnde Programm kam bei Jung und Alt bestens an.

Der gute Schluss stand ganz im Sinne der Musik. Lud Jeanine Steltenkötter am Nachmittag die kleinen Besucher zum Singen, Tanzen und zur Polonäse ein, sorgte sie am Abend bei den Erwachsenen für Unterhaltung und rundete damit die Sandkasten-Saison gelungen ab.

Insgesamt boten die Veranstalter – Ostbevern Touristik und der American Diner Marjestics – innerhalb der Sommerferien vieles: für die Kleinen waren das unter anderem Spieleaktionen, ein Auftritt von Clown Pichel, musikalische Animationen und natürlich die große Buddelkiste mit ihren Förmchen, die Spaß machten.

Die Musik, von DJs wie auch von Livebands präsentiert, sorgte abends für eine Prise Urlaubsflair, zumal sich die Liegestühle zum Relaxen anboten. Nicht nur ein kleiner Ersatz für die Urlaubsreise, sondern auch eine willkommene Abwechslung am Ende des Arbeitstages bedeutete die Sommersandkastenaktion sicherlich vielen Besuchern.