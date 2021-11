Schmackhaftes aus aller Welt auf dem Teller

Fair gehandelte Produkte können in Ostbevern in etlichen teilnehmenden Geschäften erworben werben. Sie und regionale Zutaten waren die Grundlage für das jüngste „Faire Kochen“ mit Ökotrophologin Kristin Duwenbeck.

Man nehme zwölf Hobbyköche, Ökotrophologin Kristin Duwenbeck, außergewöhnliche Rezepte und dafür komplett fair gehandelte wie auch regionale oder saisonale Lebensmittel: die Grundzutaten für einen schönen und geselligen Abend mit gutem Gewissen sind damit gesichert. Für das „faire Kochen“, zu dem Magdalena van Teeffelen und Anne Jakobi-Bisping eingeladen hatten, konnte erneut Kristin Duwenbeck gewonnen werden. Sie, die sich vielerorts mit unterschiedlichen Aktionen im Münsterland aktiv für den fairen Handel einsetzt, leitete den Abend.

Kristin Duwenbeck rief den Teilnehmern – darunter einige neue Gäste der seit einigen Jahren stattfindenden Veranstaltung – die Bedeutung des Fair-Trade-Gedankens in Erinnerung. „Der faire Handel bietet stabile Handelsbeziehungen, Transparenz und Planungssicherheit“, zählte die Ökotrophologin nur einige der Gründe des bewussten Einkaufs auf, mit dem die Erzeuger – vorwiegend in Entwicklungsländern – gerecht entlohnt werden. So wirke er auch ausbeuterischer Kinderarbeit entgegen.

Corona-Pandemie deutlich spürbar

Die Corona-Pandemie habe dem fairen Handel zugesetzt, berichtete Kristin Duwenbeck. „Die soziale Ungerechtigkeit wurde noch sichtbarer“, meinte die Sprecherin. Das Essen habe einen politischen Effekt, fuhr sie fort: „Mit jeder Kaufentscheidung, die wir treffen, gestalten wir nicht nur unseren Speiseplan, sondern auch die Zukunft der Menschen, die in der Produktion unserer Lebensmittel involviert sind.“ Und diese würden in vielen Ländern in der Regel unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten, sagte sie.

Diesem wirke der faire Handel entgegen, erklärte Duwenbeck im Weiteren. Denn nur damit könne sicher sein, dass die Erzeuger einen bestimmten Mindestpreis für die Produkte erhalten.

Die Speisefolge, die sie zusammengestellt hatte, holte den Teilnehmern die Welt auf den Teller: Teigtaschen mit Kartoffel-Erbsen-Füllung und Kokosjoghurt, Pasta mit Espresso-Pesto und Feldsalat sowie zum süßen Abschluss eine kleine Apfeltarte mit Frangipane-Füllung und Vanillesoße kochten die Aktiven in den zwei Küchen des Pfarrheims. Dass die Zutaten dafür aus dem fairen Handel oder auch aus der direkten Region stammten, verstand sich von selbst.

Abschließendes Essen mit Gästen

Zum abschließendem Essen gesellten sich dann noch einige Besucher dazu, um die Vielfalt der bewusst ausgesuchten Lebensmittel zu genießen.

Fair gehandelte Produkte können in der Bevergemeinde in etlichen teilnehmenden Geschäften erworben werben. Seit vielen Jahren steht dafür mit einem umfangreichen Angebot der Eine-Welt-Laden im Edith-Stein-Haus an erster Stelle. Hier gibt es nicht nur Lebensmittel, sondern auch Schulbedarf, Geschenkartikel und vieles mehr.