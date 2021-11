Schulen wegen beschädigter Gasleitung evakuiert

Bei Tiefbauarbeiten unmittelbar in der Nähe von zwei Ostbeverner Schulen ist eine Gasleitung beschädigt worden. Rund 850 Schülerinnen und Schüler mussten schnell in Freie gebracht werden.

Unmittelbar vor dem Haupteingang der Josef-Annegarn-Schule am Hanfgarten wurde bei Tiefbauarbeiten eine Gasleitung stark beschädigt. Eine sofortige Evakuierung der Schule wurde angeordnet.

Bei Tiefbauarbeiten wurde am Montagvormittag unmittelbar vor dem Haupteingang der Josef-Annegarn-Schule eine Gasleitung stark beschädigt. Da sich das Leck nur wenige Meter von diesem Gebäude und der St.-Ambrosius-Grundschule entfernt befand und eine Menge Gas ausgetreten war, wurden nach Angaben der Einsatzleitung beide Schulen evakuiert. Davon betroffen waren rund 850 Schülerinnen und Schüler, heißt es dazu von Seiten der Gemeinde.

Die Schüler der Ambrosius-Grundschule hätten das Gebäude über den Haupteingang verlassen und sich auf dem K+K-Parkplatz versammelt. Die Schüler der Josef-Annegarn-Schule verließen das Gebäude über den Schulhof und wurden zunächst auf den Bolzplatz hinter der Franz-von-Assisi-Grundschule gebracht.

Gaswolke

Nach einer Erkundung durch die Feuerwehr und die Stadtwerke konnte eine Gefährdung für die Franz-von-Assisi-Schule und des nahe gelegenen Kindergartens ausgeschlossen werden. Die Gaswolke, so Einsatzleiter Nico Holtkemper, sei in eine andere Richtung gezogen. Dennoch seien auch unmittelbare Anlieger sicherheitshalber evakuiert worden.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich rund um die beschädigte Leitung ab, während sich Techniker der Stadtwerke um das Leck in der Leitung kümmerten.

Rohr bei Arbeiten an Fernwärmeleitung beschädigt



Nach Angaben von Anja Hummel, Sprecherin der Stadtwerke Ostmünsterland, hatte ein Bagger bei Arbeiten an einer Fernwärmeleitung ein Rohr beschädigt. Um 10.04 Uhr sei Alarm ausgelöst worden. Innerhalb von zwei Minuten seien erste Techniker der Stadtwerke vor Ort gewesen. Zudem sei die Feuerwehr alarmiert worden, die unter der Leitung von Nico Holtkemper ebenfalls mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen sei. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Ostbeverner Wehr eingesetzt. Nachdem die Schadstelle freigelegt worden war, konnte die Gaszufuhr im betroffenen Bereich um 11.55 Uhr endgültig abgedreht werden. Gegen 12.45 Uhr endete der Einsatz für die Feuerwehr und das Areal wurde den Stadtwerken übergeben, die dort nun die notwendigen Reparaturarbeiten durchführen.

Kein Einzelfall

Die Schüler seien umgehend aus den beiden Schulgebäuden evakuiert worden. Das habe nach Angaben der Wehr und der Gemeinde bestens geklappt. Auf dem K+K-Parkplatz seinen die Schüler größtenteils von den Eltern abgeholt worden. Da habe auch die Kommunikation unter den Eltern sehr gut funktioniert. Die Schüler, die keine Möglichkeit hatten, nach Hause zu gehen, wurden im Pfarrheim St. Ambrosius betreut. Dort hatten Kräfte des örtlichen DRK eine entsprechende Anlaufstelle eingerichtet. Nach Angaben der Einsatzleitung waren rund 25 Ehrenamtliche des Roten Kreuzes vor Ort.

Das Ganze ist kein Einzelfall. Bereits in der Vergangenheit war zwei Mal an verschiedenen Stellen bei Tiefbauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Die entsprechenden Verfahrensweisen waren daher bei allen eingesetzten Kräften bekannt, so die Einsatzleitung.