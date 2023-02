Schüler helfen Erdbebenopfern

Verschiedene Aktionen gab es jetzt an der Josef-Annegarn-Schule für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.

Für die Schüler der Josef-Annegarn-Schule war klar, dass den Menschen im Erdbebengebiet von Syrien und der Türkei geholfen werden muss – und zwar schnell.

Deshalb haben sie sich überlegt, unter dem Motto „Einfach.Schnell.Helfen.“ von jedem Mitglied der Schulgemeinde innerhalb eines Tages im Schnitt einen Euro einzusammeln. Viele Schüler der JAS gaben kurzerhand das Geld ab, was sie in ihren Hosentaschen mit sich herumtrugen. Andere verzichteten darauf, die ein oder andere Leckerei am Kiosk zu kaufen und spendeten ihr Geld stattdessen.

Kaum war die Sammlung abgeschlossen, folgte die nächste Spendenaktion. In den großen Pausen verkauften Schüler Kuchen, Muffins und Würstchen. Mit Erfolg – wie sich am Ende herausstellte. So freute sich die engagierte Schülerschaft über Einnahmen in Höhe von 1035 Euro. Das Geld wird nun dem Aktionsbündnis Katastrophenhilfe überwiesen.