Schüler ließen es richtig krachen

Party an der Josef-Annegarn-Schule

240 Schülerinnen und Schüler waren der Einladung der Schülervertretung gefolgt und ließen es mit ihren Lehrerinnen und Lehrern an Altweiber in der Aula der Josef-Annegarn-Schule so richtig krachen. Neben verschiedenen Darbietungen und einer Einradshow wurde ausgiebig getanzt, heißt es aus der Schule.