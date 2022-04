Schüler verhalten sich fair und verantwortungsbewusst

Die Lage in Ostbevern ist eindeutig: Auch wenn an den Schulen die Maskenpflicht wie überall im Land nicht mehr gilt, so tragen die Schüler überwiegend weiter ihren Mund-Nasen-Schutz.

Maskenpflicht an Schulen aufgehoben

Die meisten Schüler in Ostbevern tragen auch ohne Pflicht ihre Masken weiter.

„Wir dürfen und wollen auch gar keine Vorschriften zum weiteren Tragen von Masken machen“, sagt Martina Lamour, Schulleiterin der Franz-von-Assisi-Schule ganz deutlich. Und dennoch habe man eine Empfehlung zum weiteren Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Elternbrief in der vergangenen Woche gebeben. Und? „Die meisten Schüler haben heute noch eine Maske auf“, sagt Lamour. Und wenn nicht? „Dann ist das so“, sagt die Schulleiterin. Dafür werde niemand verurteilt. Auch wenn es vereinzelt Nachfragen der Eltern gegeben habe und auch Erklärungen warum ein Kind eben keine Maske mehr trage, so ist Martina Lamour entspannt. „Wir kommen gut ins Gespräch.“ Und trägt jemand die Maske nicht mehr, „dann lassen wir das so stehen“, betont sie noch einmal die Freiheit eines jeden Einzelnen.

Das Team der Franz-von-Assisi-Schule hat sich dazu entschlossen auch weiter – zumindest erst einmal bis zu den Osterferien – weiter zu tragen. Nach den Osterferien will man sich der Situation entsprechend aufstellen sagt Lamour.

„Alte Regeln“ werden noch beherzigt

Auch an der Ambrosiusschule ist das Bild vergleichbar. Lediglich vereinzelt würden Schüler keine Maske mehr tragen, berichtet Schulleiterin Andrea Winter.

Die „alten Regeln“ werden auch noch an der Josef-Annegarn-Schule von einer Überzahl an Schülern noch beherzigt. „Weitestgehend tragen unsere Schüler die Masken noch. Und das finde ich fair und verantwortungsbewusst gegenüber allen anderen“, sagte Schulleiter Andreas Behnen, der mit seinem Team ebenso wie an den Grundschulen die Empfehlung zum weiteren Tragen des Mund-Nasen-Schutzes gegeben hatte.

Diesem Weg folgt man auch an der Loburg und „hier halten sich so ziemlich alle daran“, sagt Schulleiter Michael Bertels. Das sei auch gut, gerade im Hinblick auf die Abiturienten. Wie es nach den Osterferien aussieht, vermag Bertels noch nicht zu sagen. Vermutet aber, dass es da mit dem freiwilligen Tragen der Masken schwieriger werden könnte.