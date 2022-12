Schülerrallye und Quiz zum Kennenlernen

Zahlreiche Viertklässler und ihre Eltern nutzten den Tag der offenen Tür an der Josef-Annegarn-Schule.

Tag der offenen Tür an der Josef-Annegarn-Schule

Mit den Anmeldungen im Frühjahr nächsten Jahres wird feststehen, welche Laufbahn die jetzigen Viertklässler einschlagen werden. Um sich ihnen und den Eltern vorzustellen, gibt es einmal jährlich einen Tag der offenen Tür an der Josef-Annegarn-Schule. Wichtig vor allem für diejenigen, deren Schulempfehlung noch offen ist und für die auch Einrichtungen in der Umgebung in Frage kommen.

Mit einem vielfältigen Programm widmeten sich die Lehrkräfte und Sekundarschülerinnen und -schüler den Besuchern. Dazu gehörte direkt zu Beginn der Chor mit der Schulhymne, ebenso wie die Schülerband. Auch der Förderverein war vertreten und informierte über seine Aktivitäten.

Eine wichtige Entscheidung

Andreas Behnen hieß die Grundschüler und Familien willkommen: „Das ist eine wichtige Zeit für Euch“, sprach der Schulleiter die Kinder an. Er lud die Besucher dazu ein, die Räumlichkeiten, Lernmöglichkeiten und Lehrer mit einer Schülerrallye und einem Quiz kennenzulernen.

Anja Schneider war eine der Lehrkräfte, die den Nachmittag vorbereiteten. Dazu gehörte unter anderem, den Kindern und Eltern zu präsentieren, wie „wir uns digital auf den Weg gemacht haben“, sagte sie. Das geschah unter anderem mit interaktiven Darstellungen. Was Anja Schneider besonders freute: „Einige Ehemalige sind hier und wollen von ihrer beruflichen Laufbahn erzählen“, sagte sie. „Das ist natürlich klasse.“ Gegen Ende der Veranstaltung gab es eine Preisverleihung für die Quizteilnehmer