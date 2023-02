Schunkelstimmung war garantiert

Schunkelstimmung im Edith-Stein-Haus: Das Treffen der Senioren stand am Mittwoch ganz im Sinne der guten Laune und der Narretei. Nicht wie gewohnt am Nachmittag, sondern zu einem Frühstück luden die Organisatorinnen dieses Mal ein.

Am reichhaltig gedeckten Tisch durften die Senioren Platz nehmen. Nicht nur das, sondern auch Werner Kövener und Hermann Kövener sorgten musikalisch und mit Texten für Stimmung. Vor allem die flotten Lieder aus den 60er Jahren kamen gut bei den Besuchern an. Mitsingen war nicht nur erlaubt, sondern auch gewünscht. „Es sind alle mitgegangen“, freute sich Maria Vosskötter über die gute Laune im voll besetzten Saal. „Es wurden Erinnerungen an frühere Zeiten wach.“

Der nächste Seniorennachmittag findet am 15. März (Mittwoch) wie gewohnt mit einem Gottesdienst statt. Beim anschließenden gemeinsamen Kaffeetrinken folgt dann der informative Teil, in dem Annegret Weitkamp und Ulrich Lunkebein über das „Offene Ohr“ der Pfarrcaritas berichten werden.