Schützenplatz ist bereit für den Winterschlaf

Laubbläser, Schubkarren und Harken kamen bei der jüngsten Aktion des Schützenvereins Westbevern-Brock zum Einsatz. Hatte der Bauhof schon im Vorfeld dafür gesorgt, dass auf den größten Flächen des Schützenplatzes mehr Grün statt Laub zu sehen war, sorgten die Schützenbrüder nun für den letzten Feinschliff. Loses Gestrüpp und etliche Berge an Laub kamen zusammen. Noch rechtzeitig zum Winterwetter ist die Fläche nun picobello in Schuss. Nach getaner Arbeit hatten sich die Schützen die Bratwurst vom Grill redlich verdient. Vereinsvorsitzender Dirk Macke war angesichts der Energie seiner Mitstreiter sehr zufrieden. Es sei genau die passende Anzahl an Helfern erschienen, meinte er. So stand man sich nicht vor den Füßen und bekam die Arbeit zügig erledigt.