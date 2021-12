Schweinachtsmann erobert alle Herzen

Aufführung in der Franz-von-Assisi-Schule

Vorhang auf: In der Vorweihnachtszeit brachten die Dramen-Damen, eine Theatergruppe aus Ostbevern, zusammen mit den Kindern der Franz-von-Assisi-Schule die Geschichte vom Schweinachtsmann auf die Bühne.

Dieser muss als Aushilfsweihnachtsmann so manche Schwierigkeit meistern. Wie kommt das Schwein durch die engen Kaminschächte, und wie soll es all den verlockenden Weihnachtsplätzchen widerstehen?, sind dabei nur einige Fragen.

Der tierische Weihnachtsmann musste in dem Stück mit seinem Freund, dem Rentier, allerhand Abenteuer bewältigen. Das Schwein eroberte sich so im Rahmen einer Schulvorstellung einen sicheren Platz in den Herzen der Kinder und Lehrkräfte.

Die Kinder der vierten Klassen hatten zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen Maria Austrup und Susanne Naarmann, der Musiklehrerin Beatrix Bleibel und den Dramen-Damen einige Wochen geprobt und sich dazu sogar auch an mehreren Wochenenden getroffen. Als Lohn war ihnen tosender Applaus nach der Vorstellung sicher. Welchen Spaß die (Sch)weihnachtssongs machen, bemerkte das Publikum weit über die Vorführung hinaus, denn die Lieder „Oh wei, oh wei, oh Weihnachtsmann“ oder „Grüß Gott, ich bin ein Schwein“ wurden als Ohrwurm noch Tage danach von vielen gesummt.