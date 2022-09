Sehr gute Zusammenarbeit

„Black out“ lautete die Einsatzmeldung für die Rotkreuzler im Nordkreis. Die übten in Ostbevern das Szenario eines länger andauernden und großflächigen Stromausfalls.

Nicht nur mit einem Stromausfall hatten die Rotkreuzler bei der Übung in Ostbevern zu kämpfen, auch Verletzte wurden immer wieder ins Sanitätszelt gebracht.

Rettungsfahrzeuge, ein Sanitätszelt und eine mobile Küche mitten im Ortskern auf dem Kirchplatz und ein Stromausfall, großflächig und länger andauernd – so das Szenario, das die Mitglieder der DRK-Ortsverbände der Einsatzeinheit 2 des Kreises Warendorf am Samstag simulierten.

Einmal im Jahr ist eine solche Übung für die Einsatzeinheiten Pflicht, erläutert Andreas Engbert, an diesem Vormittag als Pressebeauftragter des DRK im Einsatz. Und so waren nicht nur die Mitglieder des Ostbeverner Ortsvereins im Einsatz, sondern auch die Kollegen aus Beelen, Sassenberg, Telgte und Everswinkel. Und das Zusammenspiel? „Die Übergreifende Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert“, ist der Ostbeverner Rotkreuzleiter Christian Gerlach am Sonntag im Gespräch mehr als zufrieden mit dem Ablauf der Übung.

Doch nicht nur Einsatzkräfte waren vor Ort. Auch zahlreiche Ostbeverner nutzten die Möglichkeit und ließen sich über den Katastrophenschutz und das, was jeder Einzelne auch schon im Vorfeld tun kann, informieren. Ganz genau schauten sich auch Bürgermeister Karl Piochowiak und weitere Vertreter der Gemeindeverwaltung das Szenario zum „Blackout“ an.