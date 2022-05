Selbstbewusstsein ist keine Glückssache – Selbstbewusstsein kann erlernt werden. Davon sind die Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Ostbevern, Margarete Götker, und der Stadt Telgte, Kada Malaj, überzeugt.

Eigentlich scheint alles in Ordnung zu sein, doch innerlich fühlen sich Menschen in vielen Situationen klein oder vergleichen sich gerne mit ihren Mitmenschen? Sie sind oft unsicher und sind selbst ihre größte Kritikerin. „Keine Sorgen, Sie sind damit nicht allein und glücklicherweise können Sie Selbstbewusstsein lernen“, schreiben die Gleichstellungsbeauftragten.

Die Frauen trainieren in diesem Workshop nicht „Bauch-Beine-Po“, sondern ihre „Selbstbewusstseins-Muskeln“. Durch Übungen, Tipps und Austausch mit anderen lernen sie veränderte Verhaltensweisen kennen und können diese im weiteren Verlauf weiter zuverlässig aufbauen. In einer kleinen, vertrauensvollen Gruppe wollen alle mit Spaß üben, üben, üben.

„Immer mehr merken wir, dass Frauen viel zu bescheiden sind oder sich neuen Herausforderungen nicht zutrauen, sei es im Job, im Hobby oder im Bekanntenkreis, obwohl sie die dafür fachlichen Voraussetzungen, die Offenheit und die Verantwortungsbereitschaft mitbringen. Selbstbewusstsein ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Eigenschaften und das eigene Urteilsvermögen. Wir möchten Frauen die Möglichkeit geben, dieses Selbstbewusstsein wieder hervorzurufen“, erläutert Kada Malaj, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Telgte.

Die beiden Gleichstellungsbeauftragten freuen sich, dass sie Heike Schulze-Werner, Trainerin und Coach, als Referentin für den Workshop gewinnen konnten.

Das Selbstbewusstseinstraining richtet sich ausschließlich an Frauen. Der Workshop findet am 7. Mai (Samstag) in Telgte im VHS-Gebäude, Raum 2, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr statt. Teilnehmen kann nur, wer sich auch angemeldet hat. Die Veranstaltungen sind kostenlos.