Sensibilisierung für Sportlichkeit im Fokus

Das

Dribbeln, Passen und auch das zielgerichtete Schießen lernten in dieser Woche die Mädchen und Jungen, die das Fußballcamp im Beverstadion besuchten. In Kooperation mit dem BSV richtete die „Erlebniswelt Fußball“ diese Aktion zum achten Mal aus. Doch neben dem Fußball stand vor allem eins im Vordergrund: die Kinder generell für Sport zu begeistern.

Stand morgens das Training an, wurde das Erlernte an den Nachmittagen in kleinen Turnieren umgesetzt. Mit Feuereifer waren die 60 Kinder dabei. Das hat auch Patrick Rohrand, Leiter der Fußballschule, beobachtet. „Das Wichtigste ist, dass die Kinder Spaß am Sport haben“, erklärte Rohrand, der mehrere Jahre lang auch als Jugendtrainer für Schalke 04 tätig war. „Dann haben wir schon alles gewonnen, was man gewinnen kann“, fügte er hinzu. Mit vier weiteren Trainern betreute er die fünf- bis 13-jährigen Kicker in fünf nach Alter gestaffelten Gruppen.

Gesundheit im Fokus

Auch wenn an den gemeinsamen Tagen Fußball gespielt wurde, stand die Sensibilisierung für Sportlichkeit und Gesundheit im Fokus. „Wir lassen kleine Präventionseinheiten einfließen, wie Kraft, Stabilität und Beweglichkeit“, erläuterte Patrick Rohrand die Vorgehensweise. Und damit würde auch die Rückenschule integriert. „Wir wollen die Kinder an eine gesunde Lebensweise heranführen“, geht der Trainer davon aus, dass die Kids nachhaltig von dieser Woche profitieren.

„Haben die Mädchen und Jungen an allen fünf Tagen teilgenommen, bekommen sie eine Bescheinigung für die Krankenkasse, die die elterlichen Kosten für das Fußballcamp zu einem Großteil übernehmen“, erläutert Patrick Rohrand. Für die Kids wird das vermutlich eher unwesentlich gewesen sein. Das gemeinsame Training, das Erlernen kleiner Tricks und Kniffe sowie der Wettstreit in den Spielen sorgten für sichtbare Freude der kleinen Kicker.