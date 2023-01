Show sorgt für Überraschungen

1, 2 oder 3 – hieß es am vergangenen Wochenende beim Winterfest des Rengeringer Schützenvereins in der Gaststätte Mersbäumer.

Wer erinnert sich nicht an die Kindershow, die in den Anfangsjahren von Michael Schanze moderiert wurde und durch die nach einigen Moderatorenwechseln jetzt von Elton geleitet wird. Initiiert hatten diesen Auftritt, die Ehrengarde, als kleine Überraschung für die Gäste des Winterfestes zudem König Alfons Naschert und Königin Renate Storm samt Thron eingeladen hatten. Als Kandidaten für die kleine Rateshow hatten sich die Ehrengardisten den Thron, den Vorstand und Mitglieder ihrer Garde ausgeguckt.

Rateshow

In einem spannenden, aber auch durchaus unterhaltsamen Spiel, setzten sich am Ende die Mitglieder des Throns gegen die Konkurrenten durch. Doch nicht nur die kleine Showeinlage der Ehrengarde sorgte für gute Stimmung bei den Besuchern. So gelang es DJ Heinz mit Klassikern und aktuellen Hits immer wieder die Tanzfläche zu füllen. Zahlreiche glückliche Gewinner gab es später am Abend bei der Verlosung. Der Hauptpreis – ein Makita Radio – ging an Anke Kortenbreer.