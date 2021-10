„Singen heißt verstehen“

1973 sangen die Kinder des damals gerade einmal zwei Jahre alten Kinderchores vor dem Krankenhaus, welches es damals noch in Ostbevern gab (oben). 1981 ging ein Ausflug nach Andijk in den Niederlanden (Mitte).1981 ging ein Ausflug nach Andijk in den Niederlanden (Mitte).er Kinderchor des MGV

Rund 15 Mädchen sind es zurzeit, die das Grundgerüst der „Beverspatzen“ bilden. „Aber es dürfen gerne mehr werden“, sagt Monika Grewe-Laufer, die 2019 den Nachwuchschor des MGV übernommen hat. „30 bis 40 sind kein Problem“, nennt Grewe-Laufer eine Zahl, mit der sich gut arbeiten lasse.

Zahlen, die es in der Vergangenheit mitunter schon gegeben hat. Denn der Chor kann in diesem Jahr auf eine 50-jährige Geschichte zurückblicken. Es war 1971, als der Vorstand des MGV – der Männergesangverein kann selber auf eine über 150-jährige Tradition zurückblicken – beschloss, einen Kinderchor zu gründen. Eine Idee, die sogleich mit Erfolg gekrönt wurde: „Unerwartet großes Echo hat unser Vorhaben, bei Ihnen und Ihren Kindern gefunden“, ist in einem Schreiben des „Sängerbundes“ zu lesen, mit dem zu einem Diskussionsabend mit anschließender Gründungsversammlung eingeladen wird.

Die Idee dahinter: Jungen und Mädchen schon frühzeitig unter qualifizierter Anleitung an den Gesang heranzuführen. Das passt auch heute noch. Denn, so beschreibt es Monika Grewe-Laufer, man habe auch eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber den Kindern. „Sie müssen sich auf den Chor einlassen, auf die anderen Stimmen hören und sich konzentrieren können“, sagt sie. Der Spaß kommt dabei jedoch selten zu kurz. So habe man ganz viele Bewegungslieder im Repertoire, so die Chorleiterin. „Texte sind einfach leichter mit Bewegungen einzuprägen.“ Deswegen weist sie auch darauf hin, dass es sinnvoll ist, wenn die Kinder bei Eintritt nicht allzu klein sind. So ab dem ersten Schuljahr, sei es passend, fügt Grewe-Laufer hinzu, die auch gerne ein paar Jungen in den Chor aufnehmen würde.

1980 Sieg beim Wettbewerb „Jugend singt“

Auch ein Grund für den MGV, den Chor – so liest es sich in der Chronik – besonders zu fördern. „Denn wir erhofften uns dadurch in späteren Jahren einen Übergang der jungen Sänger in den Männerchor.“

Über 20 Jahre leitete Gisela Wolters den 1971 gegründeten Chor. Und das mit viel Erfolg. So erreichten die jungen Sängerinnen und Sänger 1980 beim Landeswettbewerb „Jugend singt“ den ersten Platz auf Bezirksebene.

Eine enge Verbundenheit bestand in den 70er und 80er Jahren auch zu dem Kinderchor des Partnerchores „Holysound“ aus dem niederländischen Andijk. Gegenseitige Besuche mit Konzerten und der Gestaltung von Gottesdiensten unter dem Motto „Singen heißt verstehen“ standen regelmäßig auf dem Programm des Chores.

Nachdem Hildegard Michael den Chor von 1992 bis 1999 weiter formte und festigte, folgte im Sommer 1999 Angelika Schmidt als Chorleiterin. Sie selbst hatte Jahre zuvor im Chor gesungen.

Eigener Name seit 2000

Seit 2000 hat der Chor auch einen eigenen Namen: „Beverspatzen“. Auch unter der Leitung von Angelika Schmidt, bis 2015, gaben die Sängerinnen und Sänger zahlreiche Konzerte – sei es mit dem Männergesangverein zusammen oder aber auch eigenständig bei Kinderfesten, in Seniorenheimen oder auch Gottesdiensten. Dabei beschränkte sich der Chor längst nicht nur auf Ostbevern.

Angelika Schmidt folgte Jeanine Steltenkötter als Chorleiterin, bevor sie ihr Amt 2019 an Monika Grewe-Laufer weitergab, die mit den Kindern aktuell jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr im Edith-Stein-Haus oder in der Kirche probt. Alle, die gerne im Chor mitsingen möchten, wenden sich mit Fragen an Monika Grewe-Laufer unter 0 25 32/ 95 71 04.

Das Jubiläum wird am morgigen Sonntag (3. Oktober) – am Tag der Deutschen Einheit – mit einer Veranstaltung in der Kirche gefeiert. Die wird nach dem Erntedankgottesdienst gegen 12 Uhr beginnen und steht unter dem Motto „Deutschland singt“.