Skifreizeit in Saalbach Hinterglemm

Nachdem die Skifreizeit mit Josef Holkenbrink aufgrund der Corona-Pandemi

e in diesem Jahr entfallen musste, ist für 2022 wieder eine Gruppen-Skifreizeit geplant. Vom 12. bis zum 19. März soll es laut Ankündigung des Veranstalters ins Salzburger Land nach Saalbach Hinterglemm in das Hotel Barbarahof gehen. Das Skigebiet Saalbach Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn sei mit nur einem Gesamtskipass mit den Skigebieten Zell am See und Kaprun verbunden. Es werde ein Gesamtpaket mit Busfahrt, Drei-Sterne-Hotel, Halbpension und Skipass geschnürt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln während der Fahrt, dem Aufenthalt im Hotel und in den Skigebieten. Anmeldungen sind ab sofort im Internet möglich.