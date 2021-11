Zu einer Autorenlesung lädt der Verein „OK.OstbevernKultur“ am Donnerstag (18. November) um 19.30 Uhr in die Kulturwerkstatt ein. Simone Heintze wird aus ihrem autobiografischen Buch „Wäre schön blöd nicht an Wunder zu glauben“ lesen und für eine anschließende Diskussion zur Verfügung stehen.

„Ich starre zum Himmel, balle meine Faust in der Hosentasche und würde vor Frust am liebsten laut schreien. So hatte ich das nicht geplant! Nein, so hatte ich das überhaupt gar nicht geplant! Was hier gerade mit meinem Leben passiert, das will ich nicht!“

Diese Gedanken gingen Simone Heintze durch den Kopf, als sie zum vierten Mal in ihrem Leben die Nachricht zu hören bekam: „Sie haben Krebs.“ Viermal – mit 13, 16, 39 und 42 Jahren – hat sie sich wieder ins Leben zurückgekämpft. Mit ihrer Autobiografie möchte sie allen helfen, die angesichts der Diagnose Krebs oder einer anderen schweren Erkrankung, den Boden unter den Füßen verloren haben.

Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Nachweise werden kontrolliert, heißt es vom Veranstalter. Die Karten im Vorverkauf erhält man zum Preis von fünf Euro in der Buchhandlung Frank Düring. Online-Reservierungen sind über die Homepage von „Ostbevern Kultur“ oder per Mail an info@ostbevernkultur.de möglich. An der Abendkasse kosten die Karten sechs Euro.