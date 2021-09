Sommerfest im Programm etablieren

Es war ein Sommerfest für ganz Ostbevern, was die Verantwortlichen des Fördervereins Jugendfußball auf die Beine gestellt hatten.

Die Begeisterung für das runde Leder lockte jüngst hunderte Kinder und ihre Eltern in das Beverstadion. Der Förderverein des Jugendfußballs in Ostbevern hatte zu seinem ersten Sommerfest eingeladen. Ob jung oder alt, Vereinsmitglied oder nicht: alle, die Spaß am Fußball haben, waren willkommen. Nicht zuletzt Dank des tollen Spätsommerwetters können die Organisatoren den Tag als vollen Erfolg verbuchen.

„Es ist ein Sommerfest für ganz Ostbevern“, betonte Michael Ueding, der gemeinsam mit Hubert Schulze Hobeling, Anja Schneider und Nils Ueding zu den Hauptorganisatoren zählte. Die Kinder hätten unter der Corona-Zeit doch sehr gelitten, meinte Ueding. Ein Grund mehr für die Initiatoren, um zu solch einer Veranstaltung einzuladen und den Kindern einen tollen Nachmittag zu schenken.

Zu den unterschiedlichsten Turnieren konnten sich alle Anwesenden aufgefordert fühlen, jedes Spielfeld wurde genutzt. Ob im „Schweine-Kasten“, ein Wettbewerb schon für die Sechsjährigen, beim Eltern-Kind-Turnier, Fußball-Tennis oder Torwand-Schießen – die Besucher konnten gut ins Schwitzen kommen. Ein Highlight für viele wird der „Bubble-Soccer“-Wettbewerb gewesen sein, bei dem die Kinder in großen aufblasbaren und transparenten Bällen gegeneinander spielten.

„Um auch die allerkleinsten Besucher beschäftigen zu können, haben wir noch eine Hüpfburg aufgebaut“, wies Michael Ueding auf das Angebot hin. Ein Klassiker für jede größere Veranstaltung.

Nicht nur Ostbeverner waren auf den Plätzen zu sehen, Turnierpartner kamen unter anderem aus Telgte, Mecklenbeck und Kinderhaus. Gab es mal ein blutiges Knie, kamen die Helfer des DRK zum Einsatz. Das Team präsentierte sich zudem als Hilfsorganisation und erklärte den Gästen die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des DRK.

Unterstützung bekamen die Organisatoren auch von der A-Jugend des BSV, die die Betreuung unter anderem auf den Spielfeldern sicherte. Dass es bei der Sommerfest-Premiere bleiben wird, davon geht Michael Ueding nicht aus. „Wir wollen das Fest in unserem Programm etablieren“, sagte er.