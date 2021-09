Sommerfest in Bewegung

Der Verein zur Förderung des Jugend-Fußballs in Ostbevern lädt zum Sommerfest am Beverstadion ein.

Wer das Beverstadion durch den Haupteingang betritt, trifft auf sie. Die Säule mit dem Spender und dem Mittel zur Desinfektion der Hände gehört seit Monaten zum gewohnten Bild. Gestellt hat sie der Förderverein Jugend-Fußball.

Die Säule ist auch Teil des Hygienekonzeptes beim bevorstehenden Sommerfest. Es ist das Erste in der Geschichte des 2019 gegründeten Vereins. Im Mittelpunkt der zahlreichen sportlichen Angebote am kommenden Wochenende stehen die Jüngsten. „Für Kinder ist lange nichts passiert“, sagt die zweite Vorsitzende Anja Schneider und fügt hinzu: „Wir möchten Bewegung, Gemeinschaft und Spaß anbieten. Alles, was in den letzten Monaten oft zu kurz gekommen ist.“

Eine Hüpfburg ist ebenso dabei wie ein Bubble-Soccer-Spiel. Die Teilnehmer stülpen sich aufblasbare Kugeln über und spielen damit Fußball. Wer gut erhaltene Sportsachen kaufen oder verkaufen möchte, kann das auf dem Flohmarkt tun.

Das Hygienekonzept basiert auf dem 3G-Prinzip. Mit dabei sein darf, wer gesundet, geimpft oder getestet ist. Außerdem ist in Warteschlangen vor dem Essensstand und in Innenräumen des Beverstadion eine Maske zu tragen.

Im Herbst 2019 hatte der Verein mit der Unterstützung des Landes (Vital.NRW) und vieler Förderer vor Ort die „Bever-Bande“ erwerben können. Sie wird bei den geplanten Hallen-Turnieren in Ostbevern zum Einsatz kommen.

„Nun geht es darum“, erläutert Michael Ueding, der im Sommer den Vorsitz übernahm, „unsere Förderung weiter voranzubringen.“ Neben Bewegung und Spaß möchte der Verein die Gelegenheit nutzen Fördermitglieder zu gewinnen. „Nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen, damit zu starten“, findet Beate Schulze Hobeling. „Wer Kinder und Jugendliche im Fußball in Ostbevern unterstützen möchte“, so die Kassiererin weiter, „kann das gerne tun. Wir freuen uns über Jede und Jeden.“

Das Sommerfest findet im Beverstadion statt und beginnt am Samstag (25. September) um 12 Uhr.