Sommerprogramm lädt zur Diskussion ein

Wie in den vergangenen Jahren lädt die Ostbeverner SPD auch dieses Mal zum „Sommerprogramm 2021“ ein. Schwerpunkte sind die Themen „Bauen, Wohnen, Mieten und Sanieren“, „Neue Schule im Quartier“ sowie „Gut zu Fuß in Ostbevern“. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich an einem oder allen drei Foren zu beteiligen, sich zu informieren und ihre persönliche Meinung in die Diskussionen einzubringen. Der Ortsverein teilt mit, dass es gelungen ist, hochkarätige Fachleute zu den einzelnen Themen zu gewinnen. So werden zum Thema „Bauen“ der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Bernhard Daldrup, der Chef der Wohnbaugenossenschaft Warendorf, Klaus Ortmann, sowie der Energieffizienz-Experte Peter Uenning anwesend sein.

Neben anderen Fachleuten wird zum Thema „Schule“ die SPD-Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass zu Gast sein. „Eine neue Schule muss gebaut werden. Und der Wunsch ist, dass diese Schule zukünftigen Anforderungen gerecht wird. Ferner sollten die Kleinsten in gewohnter Nachbarschaft eingeschult werden und sichere, kurze Schulwege haben. Wie das geht, darüber soll diskutiert werden“, erläutert der SPD-Ortsverein in seiner Pressenotiz.

Zum Thema „Gut zu Fuß“ erwartet der Ortsverein die Expertise vom Verein „Fuss e.V“ und vom ADFC. Und der Ortsverein spricht die Interessenten direkt an: „Sie wollen das Auto öfter stehen lassen? Sie möchte ohne Probleme mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator durchs Dorf kommen – auf sicheren Wegen?

Wir wollen untersuchen, wie sicher unsere Fußwege sind.“ Für Unterstützung durch eine Nennung der problematischen Stellen wäre der Ortsverein dankbar.

Die erste Veranstaltung zum Thema „Bauen“ findet am kommenden Freitag (27. August) um 19.30 Uhr in der Gaststätte Finke statt.

Das zweite Forum „Schule“ beginnt am 10. September um 19.30 Uhr auf dem Hof Siemann, Dorfbauerschaft 20.

Das dritte Forum „Gut zu Fuß in Ostbevern“ wird am 17. September um 17 Uhr mit einem Ortsspaziergang eröffnet. Treffpunkt ist am Rathaus. Ab 19 Uhr findet die Auswertung in der Gaststätte Finke „Alte Post“ statt.