Sonne und Primeln zum Geburtstag

„Kurzweilig, sonnig, vielfältig, einfach gut und wertvoll war die Geburtstags-Primel-Aktion“, ist Margret Dieckmann-Nardmann im Nachgang sehr zufrieden mit der Aktion, die seit dem Beginn der Coronapandemie immer passend zum Geburtstag des Vereins Ndaba-Ostbevern vor der Buchhandlung Düring durchgeführt wird. „Auf unserem ersten Flyer steht 'Partnerschaft bekommt ein Gesicht durch Begegnung' berichtet die stellvertretende Vorsitzende der Partnerschaft Ndaba-Ostbevern.

Und genau das sei auch am Infostand des Vereins, der jüngst anlässlich des 18. Geburtstages der Gruppe Öffentlichkeitsarbeit machte, deutlich spürbar gewesen sei. „Froh und auch nachdenklich stimmten mich die zahlreichen Gespräche der Menschen, die gerne an dem bunten Stand eine Zeit verweilten. Da ging es nicht ausschließlich um die Beziehungen zu den Menschen in Ruanda, aber immer auch. Was beschäftigt die Ostbeverner und was in Ruanda, Rubengera, Mukura, Rugabano, oder Mushuabti“, berichtet Dieckmann-Nardmann, die nicht nur als Mitglied der Partnerschaft Ndaba-Ostbevern Kontakte und Verbindungen nach Ruanda hat, sondern auch als Präsidentin des Frauenmissionswerkes. „Ich konnte auch das eine oder andere erzählen und einbringen von dem, was Menschen aktuell in Ruanda betrifft, denn ich war mit drei Frauen aus Glandorf im Januar diesen Jahres in Ruanda.

Berufsbildungsprojekt

Auch das aktuelle Projekt, die Berufsbildungsschule in Rugabano haben wir besucht, die bereits 80 jungen Menschen die Möglichkeit geboten hat, das Schneiderhandwerk zu erlernen. Dieses Projekt lässt die jungen Menschen hoffnungsvoll in ihre Zukunft schauen. Hier wie dort ist der Bedarf groß miteinander zu sprechen, Gedanken auszutauschen, voneinander zu erfahren. Die bunten Primeln und die Begegnung erfreuten Menschen Ostbeverns und bauten eine Brücke zu den Menschen in den Distrikten Rutsiros und Karongis in Ruanda“, lautet das Fazit von Margret Dieckmann-Nardmann nach der Aktion.