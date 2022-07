Spaß statt Leistungsdenken

Ostbevern

81 Mädchen und Jungen nehmen in dieser Woche am Fußballcamp im Beverstadion teil. Der Spaß am Kicken steht dabei ganz klar im Vordergrund. Auch die Sozialkompetenz soll gefördert werden. Ehrgeiz und Leistungsdenken müssen sich hinten anstellen.

Von Anne Reinker