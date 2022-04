Spendenbereitschaft ist enorm

Vom Pixiebuch bis zum Jugendroman, vom Kleinstkinderspiel bis hin zum mehrteilen Puzzle: Susanne Ahlert und Daniela Große Hokamp sortieren die gespendeten Kinderbücher und -spiele, die am morgigen Donnerstag (7. April) auf dem Wochenmarkt am Flohmarktstand des Brückenprojekts Ostbevern angeboten werden.

Susanne Ahlert und Daniela Große Hokamp vom Ostbeverner Brückenprojekt sind begeistert von der Spendenbereitschaft der Ostbeverner Bürgerinnen und Bürger. Die Resonanz auf ihren Spendenaufruf nach Kinderbüchern und Kinderspielen, die im Rahmen eines Flohmarktstandes am morgigen Donnerstag (7. April) auf dem Ostbeverner Wochenmarkt verkauft werden sollen, war riesig.

Zahlreiche – zum Teil sogar neuwertige – Bücher und Spiele fanden in der vergangenen Woche ihren Weg ins Jugencafé. „Wir können an unserem Verkaufsstand am Donnerstag richtig tolle Sachen anbieten“, freuen sich die beiden Pädagoginnen und bedanken sich damit auch gleichzeitig bei allen Spendern.

„Pay what you want“

Der Verkauf der gespendeten Gegenstände erfolgt nach dem Motto „Pay what you want“ – also: „Zahle was Du willst“. So können am Donnerstag die Kunden den Preis für Bücher und Spiele selbst bestimmen. Susanne Ahlert und Daniela Große Hokamp hoffen, dass sich auf diese Weise die Kasse gut füllen wird, denn der Erlös aus dem Flohmarktverkauf soll zu 100 Prozent ukrainischen Flüchtlingen zu Gute kommen.

Wer keinen Bedarf mehr an Kinderbüchern oder –spielen hat, aber dennoch die Flohmarkt-Aktion des Ostbeverner Brückenprojekts unterstützen möchte, kann auch Geld spenden. Dafür gibt es die Möglichkeit, Geld zu überweisen.

Das Brückenprojekt kooperiert in diesem Fall mit der AWO – Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems –, deren Migrationsdienst auch in Ostbevern tätig ist. Die Bankverbindung lautet: AWO Kreisverband Unna, IBAN: DE46 443500600000036335, BIC WELADED1UNN.

Spenden durch Überweisung

Wichtig ist es nach Auskunft der Organisatoren, bei der Überweisung den Zweck „Hilfe für die Ukraine – Brückenprojekt Ostbevern“ anzugeben, damit die Geldspende auch richtig zugeordnet werden kann.

Und auch wer lieber Bargeld spenden möchte, hat Gelegenheit dazu. Die „Wild Pigs“, eine Ostbeverner Mofa-Gruppe, unterstützt die Spendenaktion des Ostbeverner Brückenprojekts, indem die „Gang-Mitglieder“ am Ostersamstag (16. April) mit ihren Mofas ausfahren, um Spendengelder für die Ukraine direkt an der Haustür abzuholen.

Wer möchte, dass die „Wild-Pigs“ auch bei ihm zu Hause vorbeikommen und eine Geldspende entgegennehmen, der kann sich unter

01 74 / 91 10 522 anmelden.