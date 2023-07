Schrauben an Klettergerüst auf Spielplatz gelöst

Auf den ersten Blick sind die massiven Vandalismusschäden, die bislang unbekannte Täter auf dem Spielplatz am Telgenbusch angerichtet haben, nicht zu erkennen. Doch bei näherer Betrachtung wird das Ausmaß deutlich: An dem großen, mikadoähnlichen Rutsch-, Kletter- und Balanciergerüst fehlen nahezu sämtliche Schrauben. Das Spielgerät ist damit völlig instabil geworden. Und auch am Spielhäuschen auf dem Areal waren nach Angaben der Gemeinde „rohe Kräfte“ am Werk. Dort wurden ebenfalls Schraubverbindungen, die zur Stabilität beitragen, gelöst.

