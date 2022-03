Spielstadt soll in diesem Jahr stattfinden

In diesem Jahr soll das Ferienangebot der Spielstadt in nahezu gewohnter Form stattfinden.

Die Organisatoren der Spielstadt rund um Jugendwerksleiter Attila Repkeny sind guter Hoffnung, dass die Spielstadt in diesem Jahr wieder nahezu wie gewohnt stattfinden kann. Vom 27. Juni bis zum 13. Juli wird wird Spielstadt für Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren ihre Pforten öffnen. Das Ferienangebot findet immer von 9.30 bis 16 Uhr statt, wobei eine Betreuung bereits ab 8 Uhr angeboten werden kann. Wie in früheren Jahren wird das Ferienbetreuungsangebot in den Räumen der Josef-Annegarn-Schule stattfinden.

Die Flyer für die Spielstadt 2022 sind gedruckt und sind ab sofort an folgenden Stellen ausgelegt: Rathaus Ostbevern, Bäckerei Wolke in Brock und im Kinder- und Jugendcafé. In den Grundschulen (Franz-von-Assisi und St. Ambrosius) werden die Anmeldungen direkt an den Kindern verteilt. Zusätzlich können Interessierte die Anmeldungen auch von der Homepage des Kinder- und Jugendwerkes herunterladen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 160 Kinder aus Ostbevern begrenzt. Sollten noch Plätze frei sein, werden auch Anmeldungen aus der Umgebung angenommen. Aufgrund der Corona-Situation kann es allerdings dazu kommen, dass die Ferienaktion kurzfristig angesagt werden muss. Darauf weisen die Organisatoren schon jetzt hin. Anmeldungen werden bis zum 22. April angenommen, heißt es in der Ankündigung.