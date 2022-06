Der Mittsommerbaum steht prachtvoll auf dem Grün hinter der Scheune des Bauernhofes Burlage im Schirl. Darunter tanzen und singen Kinder und Erwachsene. Leuchtende Farben überall. Die Frauen tragen bunte Kleider, wunderschöne, farbige und kreative Blumenkränze schmücken die Köpfe der Kinder und Frauen, Musik erklingt. Martin Rosskopp spielt auf seinem Akkordeon. Die Stimmung ist heiter, wie das Wetter an diesem Nachmittag.

Christine Schafberg von Ostbevern-Touristik strahlt und ist so glücklich, dass diese Premiere von den Familien in der Gemeinde so gut angenommen wird. Es sei ein spirituelles Erlebnis für alle Sinne. Die Idee, ein derartiges Fest durchzuführen, kommt aus Schweden. Dort zählt das Mittsommerfest zu den schönsten Festen im Jahresverlauf. Ostbevern-Touristik plante das Mittsommerfest nach schwedischem Vorbild als Feierlichkeit zur Sommersonnenwende. Sie erhielt kräftige Unterstützung von der Familie Burlage, von Helfern, von der Firma Vossko und von der Sparkasse. Bürgermeister Karl Piochowiak genoss seinen Aufenthalt ebenso, war tief beeindruckt und lobte den Mut, die Kreativität und das Engagement, diesen schwedischen Brauch so originell in Ostbevern umzusetzen. „Ein idealer Ort“, ergänzte er.

Viel Lob erhielten die Veranstalter auch für das rund um den Mittsommerbaum geschaffene Ambiente: Im Mittelpunkt der Festwiese wurde mit Manneskraft der Mittsommerbaum aufgestellt. Dieser besteht aus einem großen Holzkreuz, das zuvor mit zwei Kränzen, Laub, bunten Bändern und Blumen von den Familien geschmückt worden war. Drumherum die vielen kleinen Wohlfühloasen mit Liegestühlen und einer Wiese, auf der Familien ihre Decken ausbreiteten und es sich darauf gemütlich machten. Manche hatten ihr Essen mitgebracht, andere konnten Speisen auch vor Ort – frisch zubereitet – erwerben. Traditionelle schwedische Gerichte standen auf der Speisekarte: Fleischklößchen (Köttbullar) und Kartoffeln mit schwedischen Dip sowie Zimtschnecken aus Hefeteig (Kanelbullar). Fachliche Unterstützung gab’s beim Erstellen des Kopfschmuckes durch die Blumenstube und auch beim Tanzen: Monika Grewe-Laufer mit ihren Beverspatzen und Christiane Vortmeyer animierten die Anwesenden und schon tanzten und sangen alle: „Wir sind drei Musikanten und komm’n aus Schwedenland…“. Man konnte sich auch zurückziehen und ein Buch lesen: Sandra Düring von der Ostbeverner Buchhandlung hatte Bücher mit schwedischen Geschichten von Astrid Lindgren und Selma Lagerlöf mitgebracht.

Abends wurde es gemütlich. Bis Mitternacht wurde auch gespielt: Wikingerschach, Tauziehen oder Ringe werfen. Auf Islandponys konnte geritten werden. Das Miteinander und die Gemeinschaft trugen dazu bei, dass auch neue Kontakte geknüpft wurden, viele anregende Gespräche stattfanden. Die Mittsommer-Magie hat in Ostbevern Fuß gefasst.