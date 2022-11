Sport fördert Selbstbewusstsein

Was auf den ersten Blick wie ein großes Gewimmel an Mädchen und Jungen schien, erwies sich bei näherem Hinsehen als die ersten Schritte hinein in den Judosport. Beim „Tag des Judo“, eine bereits vor drei Jahren durchgeführte Kooperation der Franz-von-Assisi-Schule mit dem BSV, lernten die Kinder am Donnerstag diesen Sport kennen.

„Sie wollen es alle ausprobieren“, freute sich Ulrich Eikelmann über die Begeisterung der Grundschüler. Gemeinsam mit fünf weiteren Judoka zeigte er den Kindern ausgewählte Spiel- und Zweikampfformen. Der Spaß, diese miteinander zu üben, war den Kindern ins Gesicht geschrieben.

Gleichgewicht, Koordination und Körpergefühl

Ein Ziel des Projektes war, die festgelegten Werte des Judosports kennenzulernen. Dazu gehören der faire und verantwortungsvolle Umgang miteinander wie auch das Einhalten des Regelwerks. Des Weiteren stärke die Sportart das Selbstbewusstsein und die sozialen Kompetenzen, so Eikelmann. Eigenschaften, die ganz nebenbei beim Training erreicht werden. Eindrücke davon bekamen die Schüler etwa bei den kleinen Kampfspielen, bei denen das erworbene Können auf die Probe gestellt werden konnte.

Judo schule unter anderem das Gleichgewicht, die Koordination und das Körpergefühl, erklärte Ulrich Eikelmann. Dieses seien Fähigkeiten, die vielen Kindern in den letzten Jahren abhanden gekommen seien, habe er bemerkt. „Viele können keinen Purzelbaum mehr machen“, nannte Eikelmann ein Beispiel dafür.

„In Japan ist Judo ein Schulfach.“

Ein Grund mehr, warum er und seine Mitstreiter auf neue Mitglieder im Sport hoffen. Auch wenn die Abteilung im BSV aktuell keine Nachwuchssorgen habe, hoffe man doch, den einen oder anderen Grundschüler durch die Aktion für Judo begeistern zu können. „In Japan ist Judo ein Schulfach“, fügte er hinzu. Für diesen Vormittag nahmen sich die Judoka übrigens Urlaub beziehungsweise ließen sich von ihrer Schule freistellen.

„Das ist ein schönes Projekt“, freute sich Martina Lamour, dass der „Tag des Judo“ wieder für alle Jahrgänge ihrer Schule stattfinden konnte. Zumal die klassenübergreifende Zusammenstellung der Gruppen in Form von Patenschaften organisiert wurde.