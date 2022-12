Staffelübergabe nach dem 50. Kurs

Abschied nehmen hieß es nun bei einer kleinen Feier im Donatussaal am Hof Schwegmann. Nach dem 50. Kurs des „Lese- und Schreibtrainings“ für Menschen mit Handicap übergaben Maria Meckmann, Bärbel Kemper und Heinz Spiekermann-Coppenrath als Lehrkräfte ihre Aufgabe an ihre Nachfolger.

Seit fast 30 Jahren bietet VIBO gemeinsam mit dem Ökumenischen Bildungswerk das „Lese- und Schreibtraining“ für Menschen mit Handicap an. Nun ging der 50. Kurs zu Ende. Ein Zeitpunkt, zu dem Maria Meckmann, Bärbel Kemper und Heinz Spiekermann-Coppenrath als Lehrkräfte aufhören möchten. Das Kursangebot, und da sind die drei langjährig Engagierten sehr froh, kann aber dank der Einsatzbereitschaft anderer Aktiver weitergeführt werden.

Was den meisten wie selbstverständlich von der Hand geht – das Lesen und Schreiben etwa – kann insbesondere Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen schwerfallen. Das Geschriebene wirklich zu erfassen, sich schriftlich ausdrücken und sich so verständlich machen, hat für manche eine zu große Komplexität.

Das waren Gründe, die zum Start eines solchen Kursangebots führten, das nun zu einer Erfolgsgeschichte gewachsen ist. Der Abschied der drei Lehrkräfte reißt glücklicherweise kein Loch, da die Nachfolge gesichert ist.

Abschied nehmen hieß es darum bei einer kleinen Feier im Donatussaal am Hof Schwegmann. Aber auch eine Begrüßung gab es, denn mit Martina Molkenbur, Lioba Kortmann und Christa Droste konnten neue Lehrerinnen gewonnen werden.

In einem Rückblick erinnerte Heinz Spiekermann-Coppenrath an die Entwicklung der Kurse, die in den knapp 30 Jahren von etwa 25 Teilnehmern – zu einem großen Teil Bewohner des Hofs Schwegmann und des Lorenz-Werthmann-Hauses − besucht wurden. Am Anfang stand man vor Herausforderungen: „Es gab keine Materialien, keine Vorlagen“, erklärte Spiekermann-Coppenrath. „Die haben wir uns selber gemacht.“

Er lobte in seinem Vortrag das Engagement der Teilnehmer: „Es war immer eine konzentrierte Arbeit.“ Die einmal erworbenen Kenntnisse in Lesen und Schreiben zu festigen und auszubauen ist das Ziel dabei.

Nichtsdestotrotz unternahm man auch neben dem Unterricht etwas. Mal ging man zum Boule-Spiel zur Obstbaumwiese, spielte Minigolf an der Loburg oder fuhr gemeinsam zum Weihnachtsmarkt in Münster. Auch Alltagsfähigkeiten wurden geübt, beispielsweise wurde gekocht und eingekauft.

Im Frühjahr nächsten Jahres startet der 51. Kurs. Die Zahl steht dafür, wie groß das Interesse und die Begeisterung der Teilnehmer ist. „Das Schöne ist, dass alle so dankbar für das Angebot sind“, sagte Heinz Spiekermann-Coppenrath zufrieden. Dass es nun mit drei neuen Lehrkräften weitergeht, „freut uns sehr“, betont er.