Stärkere müssen den Schwachen helfen

Der örtliche VdK-Sozialverband hatte bei seiner Mitgliederversammlung nicht nur die Regularien für die Jahre 2019 und 2020 abzuarbeiten, sondern auch Ehrungen vorzunehmen. Zudem sprach Bürgermeister Karl Piochowiak ein Grußwort, Stephan Göbel berichtete über Aktuelles im Rentensystem.

„Gut, dass wir so viel Geduld mitgebracht haben“, sagte Vorsitzender Theo den Bieman, denn die durch Corona bedingte Zwangspause habe „viel zu lange gedauert“. Eine Meinung, die er wohl mit der gesamten VdK-Familie teilt. Etwa 170 Mitglieder zählt die hiesige Gruppe aktuell. Diese Zeit habe gezeigt, dass „die Stärkeren den Schwachen helfen müsse“ und man füreinander einstehen müsse.

Ganz untätig war der Ortsverband nicht. Auf Aktivitäten wie Informationsstände und -Stammtische in der „erlaubten“ Zeit blickte den Bie­man zurück. Die Mitgliederzahlen seien leicht gestiegen. Das „zeigt, dass es bei den Menschen Probleme zu bewältigen gibt“, sagte der Sprecher. Die Kassenlage der Vereinigung legte Anton Termühlen offen. Unter dem Tagesordnungspunkt Wahlen stellten sich Theo den Bie­man, Gaby Lehmkuhle und Marianne Wittwer erneut zur Verfügung.

Der Sozialverband kann wieder mit Veranstaltungen beginnen. An jedem dritten Freitag im Monat findet um 15 Uhr im Kaminzimmer des Edith-Stein-Hauses der VdK-Informationsstammtisch statt, der nächste also noch in dieser Woche.

Ein besonders schöner Teil einer jeden Versammlung sind die Ehrungen. Im vergangenen Jahr war Anne Burlage zehn Jahre im VdK, ebenso wie Manfred Rodermund, Raphael Böckenholt und Heinrich Dierkes. Für 25 Jahre wurden Alfred Rotthowe, Manfred Fehmer und Maria Cappenberg geehrt. Auf 40 Jahre VdK-Treue können Helga Schapmann, Alfred Spahn und Leo Termühlen stolz sein.

In diesem Jahr dürfen August Döpker, Edda Rodermund, Heinz Pickhinke, Karin Lehmann, Monika Grothues, Gerda Kolkmann, Christa Staffen, Paul Gießmann, Sevgi Jung, Christian Krieg und Rainer Hollmann ihr Zehnjähriges im Sozialverband feiern. Seit 25 Jahren ist Herbert Havig dabei.

Bevor zum gemeinsamen Essen eingeladen wurde, referierte Stefan Göbel vom Kreisverband über die Pfeiler der Grundrente und teilte unter anderem mit, dass die Rentenberatung des Sozialverbandes immer mehr frequentiert werde und Termine mittlerweile erst mit Wartezeit vergeben werden können.