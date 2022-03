Stärkstes Team auf dem Rummel

Über zwei Jahre ist es her, dass sich in Ostbevern die Karussells drehten und der Duft von gebrannten Mandeln und Zuckerwatte in der Luft lag. Mit den geplanten Corona-Lockerungen besteht nun die Hoffnung, dass es Ende April mit der Kirmes klappen könnte. Dabei erwartet die Besucher nach so langer Zeit ein abwechslungsreiches Programm.

Dabei gibt es in diesem Jahr eine entscheidende Änderung beim Termin. War für die Kirmes in der Vergangenheit fest das Wochenende „drei Wochen nach Ostern“ eingeplant, so muss mit der Veranstaltung in diesem Jahr aufgrund von Angeboten in den Nachbarkommunen auf das Wochenende nach Ostern ausgewichen werden. Somit können die Ostbeverner am letzten Wochenende der Osterferien vom 22. bis zum 24. April den Rummel im Ortskern genießen.

Genießen für den guten Zweck

Bei all dem Vergnügen soll in diesem Jahr aber auch an die Menschen gedacht werden, denen es gerade nicht gut geht und die Unterstützung gebrauchen. So wird unter anderem der Kolpingverein mit dem Infomobil „Flüchtlinge“ vor Ort sein. Die Mitglieder des Lions-Clubs bieten am Samstag und am Sonntag Wein aus dem Ahrtal für einen guten Zweck an.

Doch nicht nur bei den Lions können die Ostbeverner genießen. Insgesamt bietet die Kirmes eine bunte Mischung für den kleinen oder auch großen Appetit an. In neuem Outfit präsentiert sich die „Rote Box“. Da die „alte Kiste“ in die Jahre gekommen war, konnte im vergangenen Jahr ein Neubau über das Förderprogramm „8plus-Vital.NRW“ erfolgen. „Bei der Kirmeseröffnung am Freitag um 15 Uhr wird die neue ‚Rote Box‘ eingeweiht, und das Team des Marjestics serviert, wie sonst beim Sommersandkasten, Cocktails daraus“, heißt es in der Ankündigung zur Kirmes.

Wer sich entsprechend gestärkt hat, auf den warten zahlreiche Fahrgeschäfte: Autoscooter, Musik-Shop, Beach Jumper und verschiedene Kinderkarussells sollen die Ostbeverner in Schwung bringen. Am Freitag (22. April) ist Familientag. Dann gibt es die Fahrten zu ermäßigten Preisen. Ergänzt wird das Angebot der Fahrgeschäfte mit verschiedenen Spielständen, an denen man unter anderem seine Zielsicherheit unter Beweis stellen kann.

Nicht nur beim Kirmesangebot können die Besucher auf Vielfalt setzen. Aktuell wird noch am Bühnenprogramm gefeilt, heißt es von den Organisatoren. Hier sind die Ostbeverner Vereine gefragt, die sich bei Interesse beim Orga-Team unter 82 35 oder per Mail ganzert@ostbevern.de melden dürfen.

Beteiligung ist auch beim Tauziehwettbewerb der KLJB Ostbevern gefragt. Am Sonntag suchen die Landjugendlichen das stärkste Team Ostbeverns. Antreten können Teams mit fünf Personen. Sie können sich bis zum 31. März mit Team-Namen bei Daniel Wißmann, 0157/34 61 68 87, oder unter vorsitzender@kljb-ostbevern.de melden.