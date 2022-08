Startschuss für die „MVO Starter-Kids“

Am kommenden Wochenende, 3. und 4. September, steht Ostbeverns Ortskern ganz im Zeichen der Musik. Zwar konnten die Musiker nach langer Corona-Durststrecke in diesem Sommer schon wieder zahlreiche Termine und Auftritte absolvieren, eines der Highlights steht mit dem Musikfest jetzt aber noch unmittelbar bevor.

Los geht es am Samstagabend. Dann sind die Musiker zunächst in der Vorabendmesse in St. Ambrosius zu hören. Um 19.30 Uhr geht es draußen auf dem Kirchplatz weiter. Dort können sich die Besucher auf die Band „Juke-Box-Hero“ freuen. „Juke-Box-Hero – das ist nicht nur der Versuch, Foreigner so gut es geht live auf die Bühne zu bringen. Hier haben sich sechs Ausnahmekünstler zu einer Einheit formiert, um das breite Spek­trum der großen Hits und Hymnen von Foreigner mit viel Passion und Spielfreude originalgetreu neu zu interpretieren“, heißt es in einer Presseinformation der Band.

Dahinter muss sich der nächste Act an diesem Abend keineswegs verstecken: Die Westernhagen-Tribute-Show „Mariuzz“, die das Publikum mit exzellenten Live-Musikern, einem detailgetreuen Bühnenoutfit, der typischen Westernhagen-Gestik begeistern wird.

Nach dem rockigen Auftakt am Samstagabend geht es am Sonntag schwungvoll weiter. Das Jugendblasorchester des MVO begleitet zunächst um 11 Uhr den Gottesdienst in der Pfarrkirche. Im Anschluss daran beginnt das bunte Treiben auf dem Kirchplatz. Ob „Katas­trophenband“, der Spielmannszug „Frei Weg“, die Blaskapelle Schwege, der Vadruper Fanfarenzug oder gar der MVO selbst – in jedem Fall genau die richtige Musik für einen geselligen Frühschoppen in der Ortsmitte, sind die Veranstalter überzeugt.

Und auch sonst haben sich die Aktiven viel einfallen lassen: Tombola, Flohmarkt, Traktor-Hindernisbahn und Karussell sorgen für Abwechslung bei den jungen Besuchern. Denn die will der Verein an diesem Wochenende ganz besonders ansprechen. „Der Musikverein gründet ein weiteres Blasorchester für Kinder – die MVO Starter-Kids“, verrät der erste Vorsitzende Sebastian Hesse. Diese Gruppe des Musikvereins soll einer Bläser-Klasse in der Schule ähneln, erklärt der erste Vorsitzende. „Das Ziel ist es, die musikalische Ausbildung nach Leistungsstand zu differenzieren“, so Hesse weiter.

Alle Kids, die älter als neun Jahre sind und Lust am musizieren haben, sind eingeladen, am Sonntag zwischen 12.30 und 14.30 Uhr ins Edith-Stein-Haus zu kommen und sich über das neue Angebot zu informieren und „auszuprobieren“, sagt Hesse. Zehn Instrumente stehen dafür am Sonntag zur Verfügung. Die Leitung dieses „großen Projektes“, wie Hesse es nennt, wird Maike Höggemann übernehmen.