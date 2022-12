Sternsinger ziehen wieder von Haus zu Haus

Nach einer zweijährigen Corona-Pause sind am 7. und 8. Januar wieder die Sternsinger in Ostbevern und Brock unterwegs und sammeln Spenden.

Am 7. und 8. Januar werden die Sternsinger in Ostbevern nach zwei Jahren Zwangspause wieder umherziehen und an den Haustüren klingeln. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ bringen sie nach Angaben der Kirchengemeinde den Segen und sammeln Spenden für andere Kinder weltweit.

Spenden für andere Kinder

In Brock ziehen die Sternsinger ausschließlich am 8. Januar los. Um darauf gut vorbereitet zu sein, gibt es in Ostbevern für angehende Sternsinger und ihre Eltern am 4. Januar um 16 Uhr ein Vortreffen im Pfarrheim. Dort wird über die Aktion informiert, Fragen beantwortet und Wunschbezirke und Gewänder für das Wochenende von den Kindern ausgesucht.

In Brock treffen sich die angehenden Sternsinger sogar zweimal. Geübt wird jeweils am 29. Dezember und am 6. Januar um 11 Uhr in der Kirche in Brock. Zum Mitmachen eingeladen sind alle Kinder ab der zweiten Klasse.