Den Michael-Keller-Weg soll es in Zukunft in Ostbevern nicht mehr geben. So zumindest die einhellige Meinung aller Fraktionen im Gemeinderat. Nach intensiver Diskussion bezogen alle Fraktionssprecher eine gemeinsame Position: Der Straßenname muss verschwinden.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat: „Die Verwaltung wird beauftragt, die Grundstückseigentümer und Anwohner des Michael-Keller-Weges anzuschreiben, mit der Bitte um Meinungsäußerung zur Umbenennung der Straße.“

Anträge von CDU und SPD

Doch von Anfang an. Bereits im August hatte die CDU einen Antrag zur Umbenennung gestellt. Nur wenige Tage später folgte ein weiterer Antrag der Mitglieder SPD-Fraktion, die den Christdemokraten beipflichteten.

Hintergrund beider Vorstöße war das im Sommer erschienene Missbrauchsgutachten des Bistums Münster. Dieses belastet den ehemaligen Bischof stark. Und als Reaktion darauf wurde seine Grabstelle, die Gruft im Münsteraner Dom, am 14. Juni geschlossen. „Wir, die Gemeinde Ostbevern widmen einem ehemaligen Bischof von Münster eine Straße“, heißt es eingangs in der Begründung der CDU. Und genau das sei nicht richtig. „Auf diese Sachlage zu reagieren und zu handeln sind wir Bürgern und vor allem dem Respekt der Betroffenen schuldig“, so die Christdemokraten weiter. Und von der SPD heißt es ergänzend: „Gerade in der heutigen Diskussion um Missbrauch in der katholischen Kirche, aber auch im Sport oder sonstigen Bereichen des öffentlichen und nichtöffentlichen Lebens sollten wir sehr achtsam sein und dafür sorgen, dass Täterinnen und Täter kein Forum mehr finden und auch deren Namen nicht mehr im öffentlichen Leben präsent sind.“

Noch kein neuer Name beschlossen

Ulrich Lunkebein (Grüne) erläuterte im Rahmen der Diskussion noch einmal wie es zu der Benennung seinerzeit gekommen ist. Denn Keller habe sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass das Gymnasium Johanneum nach Ostbevern komme. Dennoch waren auch die Grünen, wie auch die Mitglieder der FDP, ganz auf der Seite von CDU und SPD. Vorschläge, die CDU brachte „Edith-Stein-Weg“ ins Rennen, von den Grünen die Bezeichnung „Gräftenweg“, gibt es schon. Eine Festlegung hingegen noch nicht. So hatte die SPD angeregt, sowohl Anwohner als auch Bürger bei der Benennung einzubeziehen, schlug aber ihrerseits „Hannah-Arendt-Weg“ vor.

Inzwischen sind die Anwohner von der Gemeinde mit der Bitte um Stellungnahme angeschrieben worden. Noch bis Mitte nächste Woche haben sie Zeit, zu reagieren, so die Gemeinde.