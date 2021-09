Durch coronabedingt stürmische Vorbereitungszeiten sind zehn Kinder der Klasse 4a der Franz-von-Assisi-Schule auf dem Weg zu ihrer Erstkommunion gegangen. Passend dazu wurde in dem feierlich gestaltetem Gottesdienst das Evangelium vom Sturm auf dem See vorgetragen. In der Pfarrkirche legten die sieben Mädchen und drei Jungen zunächst das Taufbekenntnis ab, bevor sie von Pfarrer Egbert Bessen ihre erste Kommunion empfangen haben. Im Anschluss wurde bei sonnigem Wetter gefeiert.