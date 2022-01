Symbole für Familie und Gemeinschaft

Kunst am Kreisel

Am Dienstag wurde

Reges Treiben auf dem Kreisverkehr an der L 830 in Ostbevern: Unter dem Titel „Vielfalt hält zusammen“ wurde dort ein neues Kunstwerk installiert. Seit zweieinhalb Jahren entwickelt das Kinder- und Jugendwerk Ostbevern mit Kinder- und Jugendbeteiligung und unter Anleitung der Künstlerin Martina Lückener ein Kunstwerk für den Kreisverkehr Ostbevern. Am Dienstag wurde dieses Kunstwerk schließlich aufgestellt. Ein Grund zum Feiern.

Dass dieses Projekt realisiert werden konnte, ist nicht selbstverständlich. Viele Hürden mussten überwunden werden: Einerseits hatte das Projekt pandemiebedingt stillgestanden. In dieser Zeit waren die Rohstoffpreise zudem extrem gestiegen. Ebenfalls war es schwierig, eine Firma zu finden, die im Kostenrahmen diese Figuren professionell herstellen konnte.

„Durch die Beharrlichkeit von Seiten der Kinder und Jugendlichen, vor allem aber durch die Bemühungen der Gemeinde Ostbevern und der Künstlerin Martina Lückener, die auch eine vermittelnde Position zwischen Kinder- und Jugendwerk, Gemeinde Ostbevern und Metallfirmen sowie Statikern eingenommen hat, wäre das Projekt nicht realisierbar gewesen“, davon ist Attila Repkeny vom Kinder und Jugendwerk Ostbevern laut einer Gemeindemitteilung überzeugt.

Die Gestaltung des Kunstwerkes auf dem Kreisverkehr steht symbolisch für Familie und dafür, dass alle Menschen unterschiedlich und doch als eine Gemeinschaft vereint sind. Dies wird einerseits durch die unterschiedliche Farbigkeit der Figuren, andererseits dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die Figuren miteinander verbunden sind und Transparenz ausstrahlen. Sie erscheinen im Gesamtbild wie eine Krone auf dem erhobenen Grund des Kreisverkehrs.

Dieses Projekt wurde aus Fördermitteln des Landes und der Gemeinde Ostbevern finanziert.

„Wir hoffen, dass die Werte der Familie, der Vielfalt und der Gemeinschaft, die dieses Projekt versinnlicht, durch die Gemeinde Ostbevern lange Zeit getragen und gefördert wird“, so Attila Repkeny.