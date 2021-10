Symphonie aus Freude, Dank, Gesang

Die Feier seines goldenen Priesterjubiläums gestaltete sich als ein fröhliches Fest in einer harmonischen Symphonie aus Freude, Dank und Gesang und dürfte damit genau den Vorstellungen von Pfarrer Felix Schnetgöke – der viele Jahre in Ostbevern tätig war – entsprochen haben. Sie begann in der festlich geschmückten Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Mesum. Die Mesumer Landfrauen hatten dort liebevoll gemäß überlieferter Traditionen zum Erntedank eine bunte Fülle von Früchten aus Garten und vom Feld zu „einem Gebetsteppich“ aufgebaut.

„Hier stehe ich und kann nicht anders“, zitierte eingangs der Jubilar in seinem Willkommensgruß ein bekanntes Wort Martin Luthers und dankte Gott dafür, „dass er zu uns steht, wie wir sind“. Seine Freude über den Anlass und die vielen Gäste, darunter auch aus seiner Familie, war unverkennbar. Besonders freute er sich über den Besuch seines „Sohnes“ Pater Cyprian Dukuzumuremuyi, den er seit dessen Jugend im afrikanischen Ruanda kennt und der mit ihm und Pfarrer Karl Döcker sowie Pfarrer Thomas Hüwe in Konzelebration den Gottesdienst feierte.

Musik mit Mesumer Kirchenchor

Zur festlichen Gestaltung gehörte ebenso festliche Musik mit dem Mesumer Kirchenchor und einem Jugendchor unter der Leitung der Kirchenmusikerin Susann Kampling, die mit geübter Hand und viel Einfühlungsvermögen das musikalische Festprogramm zusammengestellt hatte. Dazu gehörte ein bewegender Moment von Weltkirche, als zuerst Pater Cyprian mit feierlich getragener Stimme in seiner Muttersprache das „Vater unser“ sang und danach der Jugendchor die deutsche Version vortrug.

Im kurzen Festakt hob Dechant und Pfarrer Hüwe hervor, dass es dem Jubilar in 50 Jahren immer darum ging, „Menschen an sich zu binden und das in mehr als einem Jahrzehnt davon in Mesum“. Vor allem für diese 14 Jahre überbrachten Pfarreiratsvorsitzender Jürgen Kösters und Kirchenvorstand Matthias Höffker gemeinsam den Dank der Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer: „Wir sind froh und dankbar, dass Sie sich mit ihren Charismen, Fähigkeiten und Begabungen in den Dienst hier bei uns in Elte, Mesum und Hauenhorst stellen und einbringen.“

Originelles Geschenk

Diesem Dank verliehen sie auch sichtbar Ausdruck in einem originellen Geschenk: „Eine gemeinsam Radtour und mit der ganzen Gemeinde im kommenden Jahr gemeinsam unterwegs“. Dazu hatten sie „schon mal einen Fahrradkorb mit Proviant und eine Fahrradklingel“ mitgebracht. Glückwünsche kamen aus der Partnergemeinde „Our Lady of Lourdes Yendi“ in Ghana, von der evangelischen Nachbargemeinde und dann in langer Reihe kleiner und großer Gratulanten von Vereinen, Gremien und Familien.

Gemeinschaft nicht nur leben und lieben, sondern auch schaffen und pflegen, das sei eine Stärke von Pfarrer em. Schnetgöke, war wiederholt zu hören. Dazu passte der weitere Verlauf des Jubeltages im Pfarrheim. Gemeinsam wurde geklönt und dann gegessen, viel bei einer Tasse Kaffee und frischen Waffeln diskutiert und zum Abschluss noch gesungen. Auch hierzu hatte Susann Kampling alles vorbereitet: Klavier und einen „kleinen Blumenstrauß von Tönen“, an dem sich alle stimmkräftig erfreuten und mit „Kein schöner Land in dieser Zeit“ ausklingen ließen.