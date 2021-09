Tennisspieler mit Neustart im doppelten Sinne

Der Tennisverein hatte jüngst einige Termine nachzuholen: Und das taten die Mitglieder ausgiebig – natürlich coronakonform – beim Tag der offenen Tür. So standen die Einweihung des Gerätehaus-Neubaus und der neuen Flutlichtanlage sowie Wiedereröffnung des rundum modernisierten Clubhauses auf dem Programm.

Mehr als 90 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung des TCO zum „Tag der offenen Tür“. Die beiden Vorsitzenden, Karl-Heinz Spahn (l.) und Peter Börsch (r.), begrüßten Jochem Neumann (stellvertretender Bürgermeister), Frank Schott (Präsident des Kreissportbundes Warendorf) und Ralf Barnekow (1. Vorsitzender des TC Bad Bodendorf, v. l.) auf der Tennisanlage an der Westbeverner Straße.

Die Sonne strahlte über der Tennisanlage an der Westbeverner Straße. Feierlichkeiten standen pandemiebedingt auch beim Tennisclub Ostbevern (TCO) schon länger nicht mehr an. Umso erfreuter zeigten sich die Vereinsmitglieder und zahlreichen Gäste beim „Tag der offenen Tür“. Und der Club hatte einige offizielle Termine nachzuholen: Einweihung des Gerätehaus-Neubaus, Einweihung der neuen Flutlichtanlage und Wiedereröffnung des rundum modernisierten Clubhauses. Insgesamt folgten über 90 Mitglieder und Gäste der Einladung. Zum Schutze aller wurden am Eingang die „3G“-Nachweise kontrolliert. Dies ermöglichte eine langersehnte, nahezu unbeschwerte Stimmung bei der Freiluftveranstaltung.

Alleine in den vergangenen anderthalb Jahren investierte der Club rund 200 000 Euro in seine Vereinsinfrastruktur, berichtete der erste Vorsitzende Peter Börsch von den außergewöhnlichen Zuwendungen aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“, die durch umfangreiche Eigenmittel und über 1000 Eigenleistungsstunden ergänzt wurden. Aber auch aufgrund von „viel Herzblut, das in die Tennisanlage und den Verein seitens des Vorstandes und der Mitglieder investiert werde“, zeigte sich Frank Schott, Präsident des Kreissportbundes, begeistert von der „Wahnsinnsanlage“ und hob zugleich die gute Zusammenarbeit zwischen KSB und TCO hervor.

In seinen Begrüßungsworten bedankte sich Peter Börsch bei allen Helfern, die zur Realisierung der Großprojekte beigetragen hatten. Ebenso freute er sich über die produktive Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, dem Gemeinderat und den Ausschüssen. Mit Blick auf die mannigfaltigen planerischen und organisatorischen Aufgaben, die der Vorstand rund um die Erstellung der Neubauten zu erbringen hatte, merkte Börsch mit einem Augenzwinkern in Richtung der anwesenden Kommunalpolitiker an: „Eine Kindertagesstätte werden wir trotz der neu erworbenen Expertisen nicht errichten, aber wir helfen, wo wir können.“



90 Mitgliede und Besucher genießen die Anlage Mehr als 90 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung des TCO zum „Tag der offenen Tür“. Foto: Lukas Peschke Foto: Lukas Peschke Mehr als 90 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung des TCO zum „Tag der offenen Tür“. Foto: Lukas Peschke Foto: Lukas Peschke Mehr als 90 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung des TCO zum „Tag der offenen Tür“. Foto: Lukas Peschke Foto: Lukas Peschke Mehr als 90 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung des TCO zum „Tag der offenen Tür“. Foto: Lukas Peschke Foto: Lukas Peschke Mehr als 90 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung des TCO zum „Tag der offenen Tür“. Foto: Lukas Peschke Foto: Lukas Peschke Mehr als 90 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung des TCO zum „Tag der offenen Tür“. Foto: Lukas Peschke Foto: Lukas Peschke Mehr als 90 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung des TCO zum „Tag der offenen Tür“. Foto: Lukas Peschke Foto: Lukas Peschke Mehr als 90 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung des TCO zum „Tag der offenen Tür“. Foto: Lukas Peschke Foto: Lukas Peschke Mehr als 90 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung des TCO zum „Tag der offenen Tür“. Foto: Lukas Peschke Foto: Lukas Peschke Mehr als 90 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung des TCO zum „Tag der offenen Tür“. Foto: Lukas Peschke Foto: Lukas Peschke Die beiden Vorsitzenden des TCO, Karl-Heinz Spahn (links) und Peter Börsch (rechts), begrüßten Jochem Neumann (1. stellvertretender Bürgermeister Ostbeverns), Frank Schott (Präsident des Kreissportbundes Warendorf) und Ralf Barnekow (1. Vorsitzender des TC Bad Bodendorf, v. l.) auf der Tennisanlage an der Westbeverner Straße. Foto: Lukas Peschke Foto: Lukas Peschke Mehr als 90 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung des TCO zum „Tag der offenen Tür“. Foto: Lukas Peschke Foto: Lukas Peschke Mehr als 90 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung des TCO zum „Tag der offenen Tür“. Foto: Lukas Peschke Foto: Lukas Peschke Mehr als 90 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung des TCO zum „Tag der offenen Tür“. Foto: Lukas Peschke Foto: Lukas Peschke

Jochem Neumann richtete in seiner Funktion als stellvertretender Bürgermeister wertschätzende Worte im Namen der Gemeinde Ostbevern an den Tennisverein. Auch er lobte die „wunderbare, gepflegte Anlage“, die durch „viel Liebe im Ehrenamt“ zum Tennisspielen und Verweilen einlade. Er fasste zusammen: „Der TCO macht Spaß!“

Den Titel der Initiative „Neustart miteinander“ des Landesheimatministeriums für Vereine, aus deren Fördermitteln die Veranstaltung zur Hälfte finanziert wurde, füllte der TCO gleich doppelt mit Leben: Neben dem Festakt rund um die Modernisierung der Vereinsanlage und dem ‚Neustart‘ der geselligen Vereinsaktivitäten nach den pandemischen Beschränkungen, verhilft der TCO dem Tennisclub Bad Bodendorf (TCBB) zu einem „Neustart“: Dieser hatte während der Flutkatastrophe im Ahrtal seine Vereinsanlage verloren. Die gute finanzielle Lage und die erfreuliche Situation, dass es nun keinen Reparaturstau mehr gebe, nahm der TCO-Vorstand zum Anlass, um für Spenden für die Wiedererrichtung der TCBB-Vereinsanlage zu werben.

So folgte Ralf Barnekow, erster Vorsitzender des TCBB aus Sinzig, gemeinsam mit seiner Ehefrau Andrea der Einladung des TCO. In seinen emotionalen und eindrücklichen Schilderungen war ihm die Betroffenheit angesichts des jetzigen Zustands der Vereinsanlage deutlich anzumerken. Er sprach von seinem Verein, der 2018 das 50-jährige Bestehen feierte, von einer über die Jahrzehnte gewachsenen und stetig – mit viel ehrenamtlichem Einsatz – erweiterten Tennisanlage mit mittlerweile sieben Plätzen für 350 Vereinsmitglieder, von jüngsten Plänen, nach den gerade finanziell gestemmten Grundsanierungen zweier Plätze, eine weitere anstehende Sanierung als Umbau zu einem Ganzjahresplatz vornehmen zu wollen. „Diese Pläne haben sich in Luft aufgelöst.“ Und dann sprach er von einer „vollkommen zerstörten Platzanlage, die knietief mit Schlamm bedeckt“ war, einem Clubhaus, in dem die Wassermassen zwei Meter hoch standen, von herausgerissenen Netzpfostenfundamenten und von einem Überseecontainer für das Geräteequipment, der zwei Kilometer weit flussabwärts gespült wurde. Barnekow: „Wir haben keinen Tennisplatz mehr, wir haben kein Clubhaus mehr. Alles wurde vollständig zerstört. Wir fangen bei null wieder an.“ Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hatte der TCO eine Spendenaktion zugunsten des TC Bad Bodendorf initiiert. Bis Montagmorgen belief sich der Spendenstand bereits auf über 2000 Euro, hinzu kommt der Erlös vom „Tag der offenen Tür“. Nähere Informationen hierzu finden sich auf der Homepage des Tennisvereins.

Nach dem offiziellen Teil herrschte auch auf den sieben Feldern Hochbetrieb: Auf zwei Plätzen waren Kleinspielfelder und Trainingsgeräte aufgebaut, auf den übrigen Plätzen bildeten sich bis in den späten Nachmittag hinein Doppel- und Mixed-Begegnungen.

Die beiden Vorsitzenden Peter Börsch und Karl-Heinz Spahn zogen am späten Abend ein positives Fazit der Veranstaltung: „Es war schön, dass wir die Gelegenheit hatten, unsere Neubauten auch offiziell einzuweihen und vorzustellen. Das Wetter zeigte sich von der besten Seite und die Mitglieder und Gäste haben sich bei Speis und Trank wohlgefühlt.“