Thomas Wobker ist neuer Lions-Chef

Turnusmäßiger Wechsel auch beim Lions Club Ostbevern: Klaus Tebbe blickte zurück auf ein erfolgreiches Jahr seiner Präsidentschaft und gab den Stab weiter an Lions-Freund Thomas Wobker.

Wechsel auf dem Präsidentenposten: Klaus Tebbe (l. mit Gattin Birgit Tebbe) gab beim Gartenfest das Amt an Thomas Wobker (r. mit Gattin Carmen Wobker) ab.

Die Lions-Organisation beginnt weltweit im Juni ein neues Aktivitätsjahr – und zu diesem Termin wechselt in allen Lions Clubs die Präsidentschaft. Im Rahmen eines sonnigen Gartenfestes beendete somit jetzt auch beim Lions Club Ostbevern Klaus Tebbe ein erfolgreiches Jahr seiner Präsidentschaft und gab den Stab weiter an Lions-Freund Thomas Wobker, heißt es in einem Pressebericht.

Trotz anhaltend vieler Beschränkungen durch die Pandemie und viele ausgefallene Präsenzveranstaltungen konnte Klaus Tebbe einen guten Rückblick auf das vergangene Lions-Jahr halten. Insbesondere die Spendenmobilisierung für die Opfer der Flut in der Eifel und Voreifel sei dabei der größte Einzelerfolg gewesen. Über 70 000 Euro konnte der Club laut eigener Aussage direkt über seinen Partnerclub in Erftstadt unbürokratisch und schnell zu den Betroffenen leiten. Diese Aktivität des Lions Clubs dauere weiterhin an.

Aber auch einige Vortragsabende, Auswärtsbesuche und die traditionelle Präsidentenfahrt mit Besuch des NRW-Landtags nach Düsseldorf fanden während Klaus Tebbes Präsidentschaft statt.

Besondere Erwähnung fand darüber hinaus der erfreuliche Erfolg des Lions-Adventskalenders – eine Tradition, die auch im nun begonnenen Präsidentschaftsjahr von Thomas Wobker fortgesetzt werden wird. Wobker gab den Lions einen kleinen Ausblick auf die von ihm geplanten Aktivitäten und Vorträge.

Während Klaus Tebbe nun noch ein Jahr als Past-Präsident dem Vorstand angehört, rückte Stephan Höne als neuer Vize-Präsident in den Vorstand nach.