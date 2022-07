Tierwohl ist die Basis für Erfolg

Gertrud Vornholt-Wickensack führt zusammen mit ihrem Mann Bernhard und ihrem Sohn Georg den seit 1498 bestehenden Hof. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Vereinsarbeit der Landfrauen auf Kreisebene. „Diese Tätigkeit ist für die ländliche Entwicklung enorm wichtig“, betont sie. Eingebunden in einer starken Gemeinschaft vertritt die Ostbevernerin aktiv die Interessen aller Frauen im ländlichen Raum.

Die Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten enorm verändert. Manches hat sich bewährt und wurde bewahrt, anderes musste vollkommen neu gestaltet werden.

Bürokratie, Digitalisierung, Öffentlichkeitsarbeit und politische Rahmenbedingungen verändern den landwirtschaftlichen Prozess. Nachhaltigkeit, Umwelt- und Tierschutz gewinnen immer mehr an Bedeutung. Betriebe geben ihre Landwirtschaft auf, weil sie die Herausforderungen nicht annehmen wollen oder die Erbfolge ausbleibt.

Auf der Grenze zwischen Ostbevern und Ladbergen liegt der Bauernhof Vornholt-Wickensack, der 1498 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Der Hof blieb über Generationen in der Familie. Auch für die nächsten Jahrzehnte ist die Erbfolge gesichert. Gertrud Vornholt-Wickensack und ihr Ehemann Bernhard führen den auf Schweinehaltung ausgerichteten landwirtschaftlichen Betrieb. Von ihren vier Kindern trägt Sohn Georg (34) inzwischen die Hauptlast, unterstützt von einem Auszubildenden.

Dennoch gibt es in der Landwirtschaft einen großen Fachkräftemangel. „Daher sind wir froh, dass immer häufiger junge Menschen nach ihrem Abitur eine landwirtschaftliche Ausbildung auf einem Bauernhof beginnen“, bestätigt Gertrud Vornholt-Wickensack das wachsende Interesse junger Menschen für die Landwirtschaft. Die 64-jährige Landfrau engagiert sich für das Landvolk auf Kreisebene und bescheinigt jungen Auszubildenden hervorragende Zukunftschancen. Auf dem mit ihrem Mann Bernhard und Sohn Georg geführten 80-Hektar-Betrieb werden Schweine gemästet.

Mehr Platz für die Tiere

„Die Haltung unserer Tiere obliegt hohen Tierschutzstandards: Dazu gehören tierschutzgerechte Haltung, Hygiene und Tiergesundheit. Beim Tierwohl im Stall gibt es mehr Platz für die Vierbeiner und verschiedene Beschäftigungsmaterialien, etwa eine Strohraufe“, so Gertrud Vornholt-Wickensack. Sie bezeichnet das Tierwohl als Basis einer erfolgreichen und nachhaltigen Bewirtschaftung. „Wir verfolgen eine nachhaltige Landwirtschaft in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht“, so Bernhard Wickensack. Die Familie Vornholt-Wickensack setzt wie viele andere Bauernfamilien auch auf eine nachhaltige Landwirtschaft: „Auf unseren leichten Sandböden können wir jedoch keinen Backweizen ansäen. Dafür bauen wir seit einem halben Jahrhundert traditionell Roggen, Mais und Triticale als Feldfrüchte an.“

Durch die Haltung von Kühen und Schweinen konnte die Ernte der mageren Böden immer schon veredelt werden und so das Einkommen der Bauern sichern helfen. Alle Arbeiten auf den Feldern wie Säen, Düngen, Pflanzenschutz, Ernten und Pflügen oder Grubbern werden inzwischen GPS gesteuert und mit maximaler Genauigkeit erledigt. So werden die Pflanzen optimal ernährt und schädliche Einträge von Dünger und Pflanzenschutz in die Umwelt sowie Bodenschäden minimiert.

Das Trocknen von Gras und damit die Heuernte hat auf dem Hof Vornholt-Wickensack Tradition. Eingesetzt wird eine Ballenpresse, die bereits vor 50 Jahren in der Heuernte verwendet wurde. „Mit dieser Hochdruckpresse erhalten wir kleine und handliche Ballen. Das hat sich einfach bewährt.“

Neben den Arbeiten und Aufgaben auf dem Bauernhof engagiert sich Gertrud Vornholt-Wickensack ehrenamtlich in der Vereinsarbeit der Landfrauen auf Kreisebene. „Diese Tätigkeit ist für die ländliche Entwicklung enorm wichtig“, betont sie. Eingebunden in einer starken Gemeinschaft vertritt die Ostbevernerin aktiv die Interessen aller Frauen im ländlichen Raum. „Landfrauen lernen gemeinsam und bündeln so ihr Wissen und teilen ihre Erfahrungen. Wir sind auch füreinander da und setzen gemeinsam neue Impulse. Auch genießen wir das Miteinander und schöpfen daraus neue Lebensfreude“, hebt Vornholt-Wickensack die Bedeutung der kreisweiten Zusammenarbeit hervor. „Wer die Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit kennen“, zitiert sie.

Mehr als die Hälfte im Verband wohnen nicht auf dem Hof

So habe sich der Landfrauenverband bereits in seinen Anfangsjahren seit 1948 nur an Bäuerinnen gewandt und sie in hauswirtschaftlichen Themen und zur Verarbeitung hofeigener Produkte ausgebildet. „Und heute?“, darauf antwortet Gertrud Vornholt-Wickensack: „Ist der Landfrauenverband offen für alle Frauen im ländlichen Raum. So leben im Kreis Warendorf mehr als die Hälfte unserer Mitglieder nicht mehr auf einem Bauernhof.“ Die Weiterbildung hat neben geselligen und kreativen Angeboten weiter einen hohen Stellenwert.

„Wir beschäftigen uns aktuell mit Themen wie Plastikmüll (Vermeidung) oder gesunder Ernährung für alle und ohne Mythen. Es sind immer Frauen jeden Alters angesprochen, auch wenn es mal Aktionen für Kinder oder ein Kaffeetrinken wie vor 50 Jahren gibt.“ War die Landfrau früher als Hauswirtschafterin angetreten, um für das leibliche Wohl der Familie und der Mitarbeitenden auf dem Hof zu sorgen, beschäftigt sie sich inzwischen auch mehr mit Umweltauflagen und Verwaltungstätigkeiten: Dabei erhalten Klima-, Tier- und Bodenschutz, Luft- und Wasserreinhaltung sowie Biodiversität eine immer größere Bedeutung.

Gute Nachbarschaft

Auch kommt es auf eine gute Nachbarschaft an: Denn keiner gewinnt alleine, nur gemeinsam ist man stark. Helfen und Geholfen werden sind für Bernhard und Gertrud Vornholt-Wickensack wichtige Säulen im nachbarschaftlichen Zusammenleben. „Miteinander reden und gemeinsam Zeit verbringen bildet oft schon ein stabiles Fundament für eine gute Nachbarschaft.“