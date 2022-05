Tobias Kisser ist neuer Vorsitzender

Wahlgänge für die Vorstandsreihe, Diskussionspunkte, Rückblick und Vorschau auf verschiedene Aktionen – die Messe Bauen und Leben und der Kastaniensonntag - wie auch ein interessanter Vortrag: Langweilig wurde es den Teilnehmern der Versammlung von Wirtschaft Ostbevern nicht. Die Tagesordnung, die es am Dienstagabend abzuarbeiten galt, war lang.

Auch wenn coronabedingt auf so einige Veranstaltungen und Unternehmungen verzichtet werden musste, war der Vorstand nicht untätig, wie Vorsitzender Jannik Reinker deutlich machte. Das große neue Steckenpferd des Vereins ist die „Biber-Gold-Card“. Das Zahlungsmittel, das unter anderem als Gutscheingeschenk wie auch für Arbeitgeber als Bonus mit steuerfreien Sachbezug interessant ist, wurde vergangenes Jahr eingeführt. Zudem gab es eine Bibersuchaktion beim ersten Heimatshoppen in der Gemeinde. Allerdings mit mäßigem Erfolg, wie Reinker bedauerte. Er betonte in seinen Ausführungen weiter, dass die Blumen- wie auch Weihnachtssterne, mit denen der Ortskern regelmäßig geschmückt wird, eine Aktion des Vereins und nicht der Gemeinde ist.

Bauen- und Leben-Messe

Im weiteren beschäftige den Vorstand sowie das eigens gegründete Orga-Team die Bauen- und Leben-Messe, die am 22. Mai im Bereich der Raiffeisenstraße stattfinden wird (weiterer Bericht dazu folgt). Um Loburger Schüler auf Ausbildungsbetriebe in Ostbevern hinzuweisen, installierte der Verein eine Biber-Skulptur auf dem Schulgelände.

Die negativen Nachrichten: Das Wirtschaftsfrühstück – dass nun aber wieder stattfindet – musste im vergangenen Jahr ausfallen. Ebenso die Nikolausaktion beim Winterhüttenzauber und das weitere Steckenpferd des Vereins, der Kastaniensonntag im November.

Zufrieden konnten die Mitglieder mit dem Kassenbericht von Dieter Schulze Zumkley sein. Er legte zudem die Zahlen vor, die das Interesse der Bevölkerung an der Biber-Gold-Card widerspiegeln und die die Mitglieder ebenso zufrieden machen können. So gibt es aktuell sechs Verkaufsstellen und 32 Akzeptanzstellen. Die ersten Arbeitnehmer nutzen die Möglichkeit schon, ihren Mitarbeitern damit einen Bonus auszuzahlen.

Vorstandswahlen

Mit der Entlastung des Vorstands standen die Wahlen auf dem Programm: Von seinem Amt als erster Vorsitzender verabschiedete sich Jannik Reinker aus beruflichen Gründen. Karl Piochowiak dankte ihm, dass er dem „Verein seinen Stempel aufgesetzt hat“ und ihm, auch aufgrund seines jungen Alters, gut getan habe. Das wünsche er sich auch für andere Vereinigungen. Der Bürgermeister dankte dem gesamten Vorstand, dass er über weite Strecken so aktiv weitergearbeitet habe, als ob es Corona nicht gäbe.

In das Amt des Vorsitzenden erhoben die Mitglieder Dr. Tobias Kisser, der drei Jahre als Schriftführer tätig war. Jannik Reinker freute sich über dessen Entscheidung und versprach dem Vorstand eine „Top-Besetzung“ mit Kisser.

Damit war der Posten des Schriftführers vakant. Bis zur turnusgemäßen Wahl übernimmt Marc Baumhöver nun diese Arbeit. Frei wurde das Amt von Katrin Kisser als zweite stellvertretende Vorsitzende, die in den Beirat ging. In ihre Fußstapfen trat Anja Mertens. Wiedergewählt wurde Dieter Schulze Zumkley. Den Beirat verließ Marlene Wietkamp. Ihr galt großer Dank, war sie doch neben vielen weiteren Verantwortlichkeiten auch etliche Jahre lang eine der Hauptorganisatoren des Kastaniensonntags. Im weiteren Verlauf wurde Sebastian Tebbe in den Beirat gewählt.

Die Zukunft wichtiger Feste

Die große Frage des Abends war: „Wollen wir den Kastaniensonntag wieder starten lassen?“, so Dr. Tobias Kisser. Der Aufwand wie auch die Kosten seien immens. Zwiegespalten war man, ob dieses Markenzeichen und „wichtige Fest für den Ort“, so Marlene Wietkamp, fortgeführt werden soll.

Letztendlich wurde einstimmig entschieden, die Planungen dafür in Angriff zu nehmen. Zur Findung eines Orga-Teams wird am 20. Mai um 19 Uhr zu Nuyken eingeladen. Die Leitung des Teams möchte Anja Mertens in die Hände nehmen.

Zum Abschluss sprachen Yvonne Ganzert und Karl Piochowiak über die Ausrichtung der Gemeinde in Sachen Mobilität, grüne Energie, SmartCity sowie über die Planungen hinsichtlich des Themas Wasserwandelwelt.