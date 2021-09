Tonnenweise Split und Bitumen

Die Premiere ist gelungen: Zum ersten Mal haben die Landwirte – organisiert über die Landwirtschaftlichen Ortsvereine – die Zufahrten zu ihren Höfen in Eigenregie saniert. Die Idee entstand bereits vor einigen Monaten und wurde jüngst in die Tat umgesetzt.

Eigentlich habe man drei Tage eingeplant, sagt Paul Verenkotte, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes. Gebraucht habe man schlussendlich nicht einmal ganz zwei Tage. Was er damit meint? Die Sanierung von insgesamt 24 Hofzufahrten in Ostbevern wie auch in Brock.

In einer Kooperation mit der Gemeinde konnten die Landwirte sich vor einigen Wochen melden, um dann in Eigenregie die Wege zu ihren Höfen wieder in Stand zu bringen (WN berichteten). Nachdem nun in den vergangenen Wochen zunächst die gemeindlichen Wirtschaftswege wieder auf Vordermann gebracht wurden, konnten jüngst die Landwirte den Reparaturzug, den auch die Gemeinde angemietet hatte nutzen.

„Das hat wirklich super geklappt“, freut sich Verenkotte im Gespräch immer wieder über die gelungene Aktion, die in diesem Jahr zum ersten Mal stattfand. Wiederholbar? „Auf jeden Fall“, so der Vorsitzende. Ob das allerdings im kommenden Jahr bereits der Fall sein wird oder erst im übernächsten Jahr, darauf wollte er sich nicht festlegen. Aber er könne sich gut vorstellen, die Aktion im zwei- oder drei-Jahres-Rhythmus durchzuführen.

Dabei war die benötigte Arbeitskraft überschaubar. „Zwei Leute haben auf der Maschine gesessen und zwei weitere haben den Splitt zugefahren“, sagt Verenkotte. In Brock hätten sogar drei Kollgen den Splitt angefahren, schiebt er hinterher. Bevor es losging, habe man sich alle Zuwegungen genau angeschaut und sei dabei sehr gut von Josef Bals unterstützt worden. Insgesamt arbeiteten die Landwirte eine Strecke von sechs Kilometern ab und sanierten dabei 16.000 Quadratmeter. Verarbeitet wurden 120 Tonnen Split und 22 Tonnen Bitumen.

Jetzt geht es noch an die Rechnungen. Kosten für den Reparaturzug wie für das Material werden nach Quadratmetern aus- und entsprechend mit den Landwirten abgerechnet.