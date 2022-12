Tradition geht zu Ende

Seit Oktober 1995 ist die „Alte Post“ das Vereinslokal der MGV Sänger. Nun geht am 1. Januar diese Tradition mit der Familie Hilde und Heinz Finke sowie Tochter und Wirtschefin Andrea Bergenroth zu Ende. In einer stimmungsvollen – vielleicht auch ein wenig emotional geprägten Chorprobe – ließen die zahlreichen MGV-Sänger jetzt die langjährige Chefin nochmals hochleben.

In einer launigen Abschiedsrede bedankte sich 1. Vorsitzender Klaus Brandes im Namen all der vielen Sänger seit 1995 für die zahlreichen Chorproben, Ständchen und anschließenden Stunden an der Theke. „Hilde, Heinz und Andrea haben unsere Chorproben immer zu einem Erlebnis werden lassen. Mit ihrem Team haben sie mit großer Freundlichkeit und Zuwendung uns Sänger beherbergt und bewirtet. Wir sind dafür wirklich dankbar und finden es sehr schade, dass diese langjährige sehr harmonische Zusammenarbeit zu Ende geht. Es hat Spaß gemacht, Euch als Wirtsleute zu haben. Ihr habt unsere vielen Chorproben mit Eurem Service begleitet und die anschließenden zuweilen ,arg aufschlussreichen‘ Gespräche geduldig angehört und auch durch eigene vielseitige Erfahrungen oftmals auch zusätzlich ergänzt und gewürzt.“, sagte Brandes.

Insgesamt habe der Chor seit Oktober 1995 circa 1100 Chorproben in der „Alten Post“ gehabt. Der 1. Vorsitzender schmunzelnd weiter: „Wenn die anschließende Stunde an der Theke mit eingerechnet wird, dann hat so mancher Sänger in den vielen Jahren mindestens 3300 Stunden in der Alten Post verbracht.“

Mit einem Abschiedsständchen bedankten sich die Sänger bei der Wirtschefin, ein Blumenstrauß durfte natürlich auch nicht fehlen.

Mit dem Wunsch, dass Andrea Bergenroth doch auch weiterhin ihren vorzüglichen Service zusammen mit den neuen Gastgebern dem MGV-Chorgesang angedeihen lasse, entließen die Sänger sie in einen neuen Freiraum, den sie sich redlich verdient habe und den ihr „alle MGV-Sänger von Herzen gönnen“, heißt es im Pressebericht abschließend.