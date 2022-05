Trauercafé findet wieder regelmäßig statt

Nach coronabedingter Zwangspause startet der Hospizkreis Ostbevern wieder mit unterschiedlichen Angeboten. Während der vergangenen zwei Jahre fanden zwar regelmäßig Vorstandssitzungen statt, ebenso konnten eingeschränkt und teilweise unter erschwerten Bedingungen Sterbebegleitungen erfolgen, aber alle übrigen Aktivitäten mussten komplett zurückgefahren werden.

Nun plant der im September 2021 neu gewählte Vorstand wieder Angebote zu machen. So findet das Trauercafé regelmäßig an jedem ersten Freitag im Monat statt. In diesem Jahr soll es keine Sommerpause geben. Ebenso sind Einzelbegleitungen jederzeit möglich.

Für den 21. Juni (Dienstag) ist um 19.30 Uhr im Edith-Stein-Haus ein Informations- und Gesprächsabend zum Thema „Wie mit Kindern über Tod und Sterben sprechen“ geplant. Referent ist Ewald Brünen. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung am 27. September stellt sich der Verein „Sternenland“ vor, der in Telgte ein „Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche“ aufgebaut hat. Außerdem sind zwei weitere Abende in Planung zu Themen der „Krankenhausseelsorge“ und mit dem „Verein verwaister Eltern“. Ebenfalls vorgesehen ist eine „besinnliche Stunde“ am 20. November.

Weitere Informationen unter www.hospizkreis-ostbevern.de