Träume in Kunstwerken verarbeitet

Input für ihr künstlerisches Schaffen bekam Yena Kim im Lockdown der Corona-Pandemie. Da sie in diesen Wochen mehr Zeit zum Schlafen fand, träumte sie dementsprechend auch mehr.

Und diese Träume verarbeitete sie in zeichnerischen und plastischen Werken, die nun in einer Installation in La Folie zu sehen sind. Veranstaltet wird die Schau vom Kulturforum. Yena Kim betitelte ihre Ausstellung mit „Hund-Traum“, denn damit wird das Wort Alpträume koreanisch übersetzt. Das größte Exponat, ein langer breiter Streifen Papier, zeigt gleich eine ganze Reihe verschiedenster Hunderassen. „Die Höhe hier so ausnutzen zu können, ist schon toll“, freute sich Jana Weigelt-Harth, die die Präsentation organisierte. Platz ist im Ausstellungskubus auch für ein Bett, dass die 27-jährige Yena Kim mit Schaumkunststoff bearbeitete und lackierte. Weitere Bilder sind mit Acryl und Öl gefertigt. „Ich habe nicht in Farben geträumt“, sagte Yena Kim, die an der Kunstakademie Münster studiert und damit erklärte, warum ihre Werke gänzlich in Schwarz-Weiß gehalten sind.

Bis zum 5. März ist die Ausstellung von außen zu sehen. Wer die Exponate aus der Nähe betrachten möchte, kann dafür eine Terminvereinbarung mit Bernadette Lammerding ( 0 25 32/ 72 39) treffen.